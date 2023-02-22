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Антарктическое лето. Возле станции Академик Вернадский "зацвел" снег: фото

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Среда 22 февраля 2023 16:53
Антарктическое лето. Возле станции Академик Вернадский "зацвел" снег: фото Фото: Розовый снег возле станции "Академик Вернадский" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Пингвины на розовом снегу в Антарктиде – такую картину наблюдают в эти дни украинские ученые со станции "Академик Вернадский".

Природное явление специалисты изучают с помощью дрона, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

"Это не фотошоп, а цвет Антарктиды. Розовые узоры на белом покрове – так цветет снег в конце антарктического лета в районе нашей станции "Академик Вернадский", – написали на странице в Facebook.

Ученые объясняют: розовая окраска снега вызывает развитие микроскопических зеленых одноклеточных водорослей. Та же водоросль имеет три цветовых стадии: зеленую, оранжевую и пурпурную, или малиновую.

Она зимует под снегом в "зеленом" варианте, где преобладает хлорофилл, а с потеплением продвигается ближе к поверхности и краснеет, так как в ней образуются каротиноиды (благодаря этим соединениям имеет окрашенность и морковь, например). Каротиноиды защищают водоросль от ультрафиолетового излучения.

"На данный момент наши ученые отбирают и фиксируют пробы цветного снега, чтобы уже на "большой земле" их проанализировать и лучше понять химические основы трансформации этой водоросли", – рассказывают специалисты.

Фото: Цветение снега в Антарктиде (facebook.com/AntarcticCenter/Сергей Глотов)

"Цветение" снега влияет на изменение климата. Цветной снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Поэтому в нем развивается еще больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется.

"Поэтому важно каждый год фиксировать площадь "цветущего снега" на опытных поверхностях, чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата. В настоящее время эту работу наши биологи и биологи на станции проводят с помощью дрона", – пишут на странице центра.

Напомним, мы писали, как попасть в Антарктиду и побывать в гостях у украинских полярников.

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