До 80 тысяч гривен. Какие вакансии есть для украинок в Европе в феврале

Для украинских граждан в Европе достаточно вакансий, хотя их количество ощутимо уменьшилось после праздников. Для беженок в разных странах есть специальные предложения с жильем для детей.

Какие есть вакансии в феврале для украинцев за рубежом без знания языка и специальных навыков, TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

Средняя зарплата без знания языка в Польше – 37 тысяч гривен

Работа для украинцев в Польше есть в сфере логистики, где ищут работников складов. Хотя после праздников таких вакансий стало заметно меньше из-за спада онлайн заказов.

Также есть работа в автомобильной отрасли – там испытывают нехватку работников. Все больше вакансий появляется на предприятиях пищевой промышленности в преддверии летнего сезона – например, на производстве мороженого.

С 1 января в Польше повысили минимальную ставку до 3490 злотых брутто (29,7 тыс. грн), в июле ожидается второе повышение – до 3600 злотых брутто (30,7 тыс. грн).

При этом средняя зарплата для работников на простой физической работе без знания польского языка – 4000-4400 злотых (34-37 тыс. грн).

Фото: Работа на автозаводе (gettyimages.com)

К зарплате в Румынии предлагают жилье и питание

Зарплаты в Румынии ниже по сравнению с другими странами Европы, поэтому страна пытается конкурировать лучшими условиями для беженцев из Украины, чтобы заполнить вакансии и дать им работу в сложное время. В Румынии работу украинцам можно найти на логистических складах и производстве.

Некоторые работодатели приглашают на работу женщин из Украины, предлагая к средней месячной зарплате 550 евро (22 тыс. грн) бесплатное жилье и купоны на питание.

Один из автомобильных гигантов предлагает работу исключительно для украинских женщин, которые могут приехать в страну вместе с детьми.

"За проживание детей тоже не надо платить. Женщины договариваются по сменам: пока одни работают, другие присматривают за детьми. Так могут заработать на простой физической работе по изготовлению разных проводов для автомобилей, которая не требует специальных навыков. В месяц выходит 550 евро. У нас есть женщина, которая приехала на эту работу из Украины, взяв своих 4 детей", - рассказывает директор международной рекрутации платформы Марцин Колодзейчик.

В Чехии можно заработать более 40 тысяч гривен

В Чехии на рынок труда, как и в Польше, оказывает влияние энергетический кризис и сезонный спад производства. Среди актуальных вакансий в Чехии – работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектование товаров.

Большинство работодателей предлагают бесплатное жилье, некоторые предприятия обеспечивают своим бесплатным питанием или по льготным ценам. Это работа, не требующая знания чешского языка и опыта. В месяц можно заработать – 25-28 тыс. крон нетто (42,1-47,2 тыс. грн).

Фото: Работа на складе (freepik.com)

В Голландии платят до 2 тысяч евро

В Нидерландах граждан Украины трудоустраивают на предприятиях по производству мясной продукции и логистических складах с зарплатой 1800 евро в месяц брутто (72,2 тыс. грн). Это также работа без специальных навыков или знания языка.

"Зато часто требованием работодателей является наличие водительского удостоверения, чтобы иметь возможность доехать на работу на служебной машине, которую дают работникам. Кроме того, трудоустроиться могут те, кто имеет статус временной охраны, выданный Нидерландами, а также BSN – голландский аналог идентификационного кода", – отмечает Марцин Колодзейчик.

Украинцы с опытом работы и знанием английского на разговорном уровне могут устроиться поварами или официантами и получать зарплату 1900-2000 евро нетто (76,2-80,2 тыс. грн).

Напомним, мы писали, какие страны уже продлили временную защиту украинцев.