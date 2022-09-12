На 600 осіб. У Бельгії будують містечко для розселення українців

Житло має бути готове на початку 2023 року

У Бельгії готують містечко для українців, яке екстрено зможе прийняти до 600 осіб. Роботи з будівництва 200 помешкань для біженців почнуться у вересні-жовтні.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на evacuation.city.

Розмістять біженців, яких поселили у себе місцеві сім'ї

У Фландрії – одній з трьох земель Бельгії – прийняли вже понад 16 тисяч біженців з України. Значна кількість із них мешкають у приймаючих сім'ях, багато хто – в таборах. Влада відзначає, що житла для українців бракує.

З початку 2023 року планується відкрити нове "екстрене селище" на 200 помешкань в містечку Остаккер, що входить до округу міста Гент.

Очікується, що завдяки новому об'єкту розміщення Гент зможе прийняти 332 біженців з України, про які зараз піклуються приймаючі сім’ї.

Фото: Помешкання для біженців у Бельгії (gettyimages.com)

У місті також задіють невеликі колективні притулки в кількох локаціях – загалом на 120 місць.

Із 7 жовтня додаткові місця також будуть поступово пропонуватися 105 особам з України у будівлі на вулиці Хофстраат у Генті.

"Ми не знаємо, як розвиватиметься війна, тому фламандський уряд вирішив надати додаткові кошти для місцевого прийому та додаткової надзвичайної ситуації у селі", — уточнив міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс.

У Генті проживає тисяча українських біженців. 120 з них перебувають у колективному центрі – таборі Schoonmeersen Haute Tcole Hogent.

Як знайти безплатне житло в Бельгії

На даний момент розселення від держави чи Червоного хреста в Бельгії немає, бо ресурси вичерпані.

"Державного житла Бельгія не надає, центри біженців переповнені і перебуваючи в них, неможливо оформити документи на тимчасовий захист. Тож радимо їхати до Бельгії тільки в тому разі, якщо ви самостійно знайшли собі тимчасовий прихисток на час оформлення документів, яке може тривати кілька місяців (готель чи airbnb не підходить, має бути родина або чиєсь житло, власник якого дозволить вам зареєструватися за адресою", - наголошують на сторінці "Українського комітету біженців" у Бельгії в Facebook.

Фото: Місця поселення біженців переповнені (gettyimages.com)

Ті біженці, яких селили у таборах, соціальних виплат не отримують, крім 8 євро на тиждень на кишенькові витрати. Українцям радять знайти родину, яка прийме до себе, через групи в Facebook чи спеціальні сайти. Під час реєстрації на отримання тимчасового захисту треба повідомити, чи знайдена приймаюча сім'я.

Для самостійного пошуку безплатного розміщення у Бельгії у пригоді можуть стати такі сайти:

Нагадаємо, ми писали, що українцям варто знати про переїзд до Португалії.