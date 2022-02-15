30 років по тому: в Іспанії через посуху з-під води з'явилося затоплене село-привид

Фото: Село-привид в Іспанії було затоплене у 1992 році (Reuters/колаж/РБК-Україна)

Дощів у цьому районі не було вже кілька місяців

На північному заході Іспанії затоплене село, яке було розташоване під водою протягом 30 років, знову стало видно, після того, як через сильну посуху спорожніла гребля на іспано-португальському кордоні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Село-привид було затоплене у 1992 році.

Як повідомляється, низький рівень води у водосховищі спричинений посухою. Дощів у цьому районі не було вже кілька місяців.

Руїни приваблюють багато туристів. Прогулюючись місцями, потрісканій від посухи, вони знаходять безліч уламків, які колись були дверима або балки під напівзруйнованими дахами. Біля колишнього кафе звалені ящики з порожніми пивними пляшками, а біля кам'яної стіни іржавіє напівзруйнована стара машина. Серед уламків є старий фонтанчик із питною водою, з труби якого все ще тече вода, і старий автомобіль, що іржавіє поруч із занедбаною стіною.

Фото: Затоплене село-привид в Іспанії (AFP)

"Ніби я дивлюся фільм. Мені сумно. Я відчуваю, що це те, що станеться з роками через посуху та інше, зі зміною клімату", — сказав 65-річний мешканець з Ла-Коруньї Максиміно Перес Ромеро.

У чому причина посухи

Мер регіону, в який входить Асередо, сказав про ситуацію, що це спричинило через брак опадів в останні місяці, особливо в січні.

Марія дель Кармен Янез додала, що ситуація посилилася "досить агресивною експлуатацією" португальської енергетичної компанії EDP, яка керує водосховищем, повідомляється у виданні Independent.

У відповідь на посуху уряд Португалії наказав шести греблям, у тому числі Альто-Ліндосо, 1 лютого майже повністю припинити використання води для виробництва електроенергії та іригації.

Фото: Село-привид в Іспанії (Reuters)

Згідно з Reuters, EDP заявила, що низький рівень водоймища був викликаний посухою, але додала, що вона "ефективно" керує водними ресурсами та що вони перевищують мінімальні вимоги.

Це сталося після того, як кілька сіл в Іспанії поскаржилися минулого року на використання гребель після швидкого стоку води з озера Ібердрола в західній Іспанії. EDP ​​відповіла, що слідує правилам.

Згідно з останніми даними Міністерства довкілля показують, що водосховища країни заповнені на 44%, що значно нижче середнього показника за останнє десятиліття (близько 61%), але все ж вище рівня, зареєстрованого під час посухи 2018 року.

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