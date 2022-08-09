Від 260 євро на місяць. Які виплати отримують українці в Нідерландах

Грошова допомога анулюється, якщо ви знайшли роботу в будь-якій країні

Кількість жителів Нідерландів за останні півроку значно зросла. В основному це пов'язано з імміграцією, в тому числі за рахунок приїздів біженців з України. За даними Статистичного управління Нідерландів (CBS), в першій половині 2022 року число жителів країни збільшилося майже на 120 000 осіб. Станом на сьогодні у країні офіційно зареєстровано понад 64 тисячі українців, які приїхали після 24 лютого.

Українці, які рятуються від війни в Нідерландах, можуть розраховувати на фінансову допомогу. TRAVEL РБК-Україна розповідає, які виплати в цій країні надає держава та чи анулюють їх, якщо біженці знайдуть роботу.

Виплати та робота для українців в Нідерландах: головне

Згідно з даними, опублікованими на урядовому сайті Нідерландів, в країні надається можливість отримання виплат за умови, що українці поки не знайшли роботу в країні.

Скільки коштів дають на харчування, одяг і житло

Дорослі та діти отримують 260 євро на людину в місяць: 205 євро на їжу і 55 євро на одяг та інші особисті речі.

Біженці з України отримують виплати від муніципалітету, в якому вони зареєстровані. Нарахування приходять на їх банківський рахунок, на грошову карту, також їх можуть видавати готівкою або товарами.

"Біженці з України, які проживають у приймаючій сім'ї, отримують додаткову щомісячну допомогу в розмірі 215 євро на дорослого і 55 євро на дитину для покриття інших особистих витрат, таких як громадський транспорт, відвідування сім'ї та спорт", — йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Фото: Українцям надають виплати на житло в Нідерландах (Getty Images)

Ці гроші можна використовувати для покриття витрат приймаючої сім'ї, але це не обов'язково.

"Самі приймаючі сім'ї прямої компенсації не отримують. Ідея полягає у тому, щоб українці могли самі оплатити додаткові витрати, пов'язані з їх проживанням в нідерландській сім'ї. Вам потрібно обговорити це питання з приймаючою стороною", — пояснювати на ще одному сайті help-ukraine.nl.

Чи скасовуються виплати, якщо ви знайшли роботу

Біженці зобов'язані інформувати муніципалітет, якщо вони залишають своє житло або влаштовуються на оплачувану роботу. Тоді виплати припиняються в перший день місяця після їх виїзду або початку роботи. Члени їх сімей, у яких ще немає оплачуваної роботи, як і раніше будуть отримувати прожитковий мінімум.

Зверніть увагу. Виплати також припиняються, якщо українці працюють вдома дистанційно й отримують зарплату в Україні.

"Якщо ви працюєте в будь-якій країні, у вас немає права на грошові виплати від муніципалітету. Поки немає офіційного роз'яснення щодо тих, хто отримує пенсію в Україні. Однак, швидше за все, такі люди мають право на грошову допомогу в Нідерландах. Отримання вами зарплати може бути складно перевірити, але цілком можливо. Тому краще не ризикувати та не порушувати закон", — звертають увагу в help-ukraine.nl.

У Нідерландах знайшли роботу 24 тисячі українців

Біженцям дозволяється влаштовуватися на оплачувану роботу в Нідерландах, якщо вони підпадають під дію Директиву про тимчасовий захист України. У цьому випадку їх роботодавцю не потрібно подавати заяву на отримання TWV (дозволу на роботу) для них.

Якщо компанія наймає українця на роботу, то повинна повідомити про це місцеву владу не менше ніж за 2 дні до початку роботи. Якщо роботодавець цього не зробить вчасно, йому загрожує штраф. Таким чином влада країни намагається не допустити експлуатації українців при влаштуванні на роботу.

До слова, біженці з України мають ті самі права, що і будь-які працівники в Нідерландах: їм мають надати безпечне робоче місце, право на перерви, вихідні та мінімальну заробітну плату.

Фото: Майже 24 тисячі українських біженців знайшли роботу в країні (Getty Images)

За останніми даними, у Нідерландах знайшли роботу не менше 24 тисяч біженців з України. Найчастіше їм вдавалося знайти роботу у сфері гостинності — готелях, ресторанах. Також — у сільському господарстві та на складах. Багато хто звертався в агентства з працевлаштування — з їх допомогою роботу знайшли більш ніж половина біженців, повідомляти місцеві ЗМІ.

"При цьому певною мірою українці також надали допомогу в секторах, де спостерігається велика нестача людей. Близько половини людей почали працювати в секторі, де відчувається дефіцит кадрів", — йдеться в новині.

Українці, яким недоплачують або змушують виконувати небезпечну роботу, мають звернутися в Nederlandse Arbeidsinspectie (Управління праці Нідерландів) за телефоном 0800 5151 (безкоштовно в Нідерландах) або+31 70 333 44 44 з-за меж країни. У відомстві стежать за тим, щоб роботодавці дотримувалися правил для комфорту співробітників.

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