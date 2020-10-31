Жахлива ДТП на Майдані: в аварії постраждала сім'я з п'ятимісячним немовлям

ДТП на Майдані незалежності (фото: twitter.com/AMykhailovaA)

В ДТП на Майдані Незалежності загинули дві жінки

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП на Майдані госпіталізований в лікарню і зараз перебуває під охороною - 66-річному водієві позашляховика Land Rover Юрію Назаренку вже оголосили про підозру.

В результаті страшної аварії загинули дві жінки 30 і 79 років. Про це передає Kyiv News в Telegram-каналі.

Також стало відомо, що у дорожній пригоді на Майдані Незалежності постраждала сім'я з п'ятимісячним немовлям.

Дорослі з дитиною - пасажири одного з автомобілів - отримали травми та були госпіталізовані до клініки. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику. Posted by Патрульна поліція України on Friday, October 30, 2020

Відео: ДТП на Майдані Незалежності 30 жовтня

Дії винуватця аварії були кваліфіковані за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення ПДР, яке спричинило загибель двох і більше осіб. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Драгер показав відсутність алкоголю в крові Назаренка. Згідно з його свідченнями, чоловік втратив свідомість і втратив контроль над керуванням авто, що і призвело до трагедії.

Винуватець смертельної ДТП на Майдані (фото: t.me/apnewsua)

Нагадаємо, що смертельна ДТП на Майдані сталася в п'ятницю 30 жовтня близько 16:00. В результаті аварії в пішохідній зоні загинули дві людини, ще троє отримали травми.