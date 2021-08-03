Затишшя перед бурею: інфекціоніст повідомив, коли в Україні спалахне нова хвиля COVID-19

"Що стосується України, то дійсно, ситуація дещо краща. Загальна кількість хворих у нас зменшилася, показники летальності також знизилися. Але, як на мене, це - таке затишшя перед можливою бурею. Оскільки зараз у світі фіксується штам "Дельта", головним фактором якого є багато мутацій і він є більш заразним і агресивним для людського організму і в цьому є його головна небезпека", - повідомив медик.

Федоренко також розповів, чому зараз в Україні спокійна ситуація з COVID-19.

"Перше — це те, що у нас зараз літо. У цей період більшість населення виїжджає на відпочинок. Тому загальна кількість населення у великих містах зменшується. Друге - українці все ж прислухалися до порад медиків про необхідність вакцинації. І ми щодня читаємо про те, що темпи вакцинації зростають і це свідчить про те, що більший відсоток населення все ж вакцинується. Третій фактор - все ж багато перехворіли", - вважає лікар.

Спалах може бути серед дітей

Коронавірусом активно почали хворіти діти.

"Однак є і погані новини. Сьогодні дані зарубіжних наукових центрів говорять про те, що на COVID-19 почали хворіти діти. В Україні ми знаємо, що діти не підлягають вакцинації від коронавірусу. Тому існує висока потенційна небезпека, що на якомусь рівні почнуть хворіти неповнолітні, а вони в організованих колективах і тут теж є ризик, що саме серед них може бути спалах",- резюмував Федоренко.