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Запаси товару в країні невеликі: в Україні подорожчає популярний продукт

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Субота 04 вересня 2021 09:37
Запаси товару в країні невеликі: в Україні подорожчає популярний продукт Масло в Україні подорожчає ще більше (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Володимир Костирін

В Україні масло знову зросте у ціні. Це пов'язано з кількома чинниками, серед яких збільшення вартості цього продукту у світі та малі запаси у нашій країні.

Про причини подальшого подорожчання масла в Україні розповіли експерти аналітичного агентства "Інфагро".

Чому дорожчає масло

За інформацією аналітиків, власне виробництво масла в Україні останнім часом скоротилося. Разом з тим експорт до недавнього часу був відносно активним, а імпорт виявився "помітно меншим торішнього рівня".

"Тобто, запаси товару в країні невеликі", - стверджують експерти.

При цьому спеціалісти наголошують: поповнення запасів цього продукту за рахунок імпорту сьогодні навряд чи можливо.

"Ситуація з вартістю ввезення така, що продавці не поспішають віддавати і вітчизняне масло в надії на його подальше подорожчання", - йдеться у матеріалі.

В кінці серпня, в залежності від жирності, діапазон цін виробників коливався від 140 до 167 тис. гривень за тону. Саме через такі внутрішні ціни помітно зменшилися обсяги експортних угод.

Що буде з цінами на масло восени

Ціни на масло в Україні, швидше за все, будуть і далі рости, прогнозують аналітики. Щоправда, темпи зростання сповільняться.

"Поточне виробництво масла поки повністю задовольняє попит, незважаючи на помітне його скорочення. Минулого місяця випущено 6,7 тисяч тон товару, що на 13% менше, ніж в серпні 2020 року. Але в осінні місяці слід розраховувати на помітне скорочення виробництва масла, що точно не посприяє зниженню ціни", - пише "Інфагро".

Аналітики прогнозують, що вже найближчим часом виробники зроблять ставку на випуск спредів та рослинно-вершкових сумішей.

Раніше повідомлялося, що фінансовий аналітик озвучив прогноз щодо тенденції цін на продукти в Україні в осінньому сезоні та розповів, що саме здешевшає.

Нагадаємо також, що перед цим експерти назвали продукти, які злетять в ціні восени.

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Ціни на продукти
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