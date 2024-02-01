Вместо пола - лужи. Сеть шокировало укрытие во львовском детском саду (фото)

В сети опубликовали фото укрытия в одном из львовских детских садов, пол которого полностью залит водой, а само помещение не очень чистое. Эти кадры возмутили украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию пользовательницы Natalia Balyk в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Как выглядит это укрытие

"Посоветуйте куда обратиться. Город Львов, садик номер 136. Укрытие", - написала пользовательница и к посту прикрепила несколько фото.

На снимках видно, что почти весь пол укрытия залит водой. При этом женщина не уточнила - это одноразовый случай в укрытии, или постоянная ситуация.

На пост пользовательницы сразу отреагировало много украинцев. Большинство из них возмущены и советуют писать заявление не только к руководству садика, но и обращаться на горячую линию Львова и в департамент образования.

"Звоните 15-80 - это горячая линия Львова. Одновременно пишите жалобу директору садика, лучше коллективную, с требованием обеспечить детям надлежащие условия пребывания. Столько денег на укрытие уже выделили, а дети дальше мокнут и мерзнут", - написала одна пользовательница.

Укрытие в детском саду № 136 во Львове (фото: Facebook/Родители SOS)

Также под постом люди возмущаются, потому что такие условия представляют прямую угрозу здоровью детей, поскольку от влажности в укрытии может возникать вонь. Некоторые предполагают, что укрытие в таком состоянии из-за того, что выделенные на ремонт деньги, могли украсть.

Добавим, что коммунальный сад №136 расположен в Железнодорожном районе Львова. По последним данным, его посещает 155 детей. Раньше на разных форумах его характеризовали положительно.