ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Защищал раненого побратима. На фронте героически погиб актер театра и кино Евгений Шумилов

Пятница 03 мая 2024 12:32
UA EN RU
Защищал раненого побратима. На фронте героически погиб актер театра и кино Евгений Шумилов Евгений Шумилов погиб, защищая побратима и Украину (фото: facebook.com/evgeniy.shumilov.9)
Автор: Ирина Костенко

30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой выдающейся личности и его жизненном пути.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Ивана Марченко, Антонио Лукича и Евгения Шумилова в Facebook.

Сообщение о гибели

О трагической гибели Евгения Шумилова рассказал его близкий друг Иван Марченко.

"Друзья, с глубокой грустью хочу сообщить, что 30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб мой близкий друг Евгений Шумилов. Евгений был актером театра и кино, два года назад мобилизовался в ряды ВСУ и верно служил и защищал Украину", - говорится в сообщении мужчины в Facebook.

Товарищ военнослужащего добавил, что тот навсегда останется в его сердце - жизнерадостным, положительным, бодрым и настоящим.

"У Евгения осталась мама и отчим с инвалидностью, поэтому неравнодушные могут помочь - оставлю ссылку на банку в био. Вся информация о прощании будет со временем. Почивай с миром, друг, мы любим тебя и надеемся, что Ты сейчас в лучшем месте. Слава Герою Украины!" - подытожил друг Шумилова.

Защищал раненого побратима. На фронте героически погиб актер театра и кино Евгений Шумилов

Публикация Марченко (скриншот: facebook.com/ivan.marchenko.946)

На трагическую новость отреагировал также режиссер Антонио Лукич, работавший с военнослужащим на съемочной площадке рекламного ролика.

"Погиб Евгений Шумилов. Актер и воин. Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно и с такой надеждой смотрел в будущее... Спасибо тебе, Женя, светлая память...", - говорится в сообщении.

Защищал раненого побратима. На фронте героически погиб актер театра и кино Евгений Шумилов

Пост Лукича (скриншот: facebook.com/antonio.lukich)

Помочь родным погибшего защитника Украины можно по ссылке на "банку" Monobank.

Жизнь и достижения Евгения Шумилова

Евгений Шумилов учился в киевской средней школе №306, после чего в 2014 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Защищал раненого побратима. На фронте героически погиб актер театра и кино Евгений Шумилов

Евгений Шумилов (фото: facebook.com/evgeniy.shumilov.9)

Играл в театральных спектаклях и снимался в сериалах. Среди проектов, в которых он участвовал, следует упомянуть следующие:

  • "Вещественное доказательство"
  • "Реальная мистика"
  • "Сидоренко-Сидоренко"
  • "Скорая"
  • "Агенты справедливости"
  • "Отдел 44" и т.п.

Принимал участие молодой актер и в съемках рекламы "Новой почты".

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Шумилов мобилизовался в ряды ВСУ. Служил ротным медиком - 3-й роты 1 механизированного батальона 3 ОШБр.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о 10-летней обороне Авдеевки.

Читайте также, что известно о расстреле украинских пленных в Авдеевке и Веселом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Гибель героя
NEWS
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список