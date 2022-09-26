Забирали транспорт и не давали найти еду: жители Херсонской области рассказали об оккупации

В освобожденном от российских оккупантов селе Херсонской области местные жители рассказали о том, какой была оккупация и что им пришлось пережить. Оккупанты не разрешали людям выходить из дома и расстреливали целые семьи.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист издания Sky News Азад Сафаров.

Он процитировал истории тех, кому удалось выжить и дождаться увольнения.

В частности, 50-летний местный житель рассказал, что похоронил 13 человек.

"Некоторых из них расстреляли россияне... целую семью в доме... (отвращается, уходит и плачет долго)", - пишет журналист.

По словам 55-летней женщины, военные РФ не давали украинцам возможности найти еду не только для себя, но и для животных. При выходе из дома - сразу стреляли над головами.

"Как наши пришли, они сразу начали делиться своей едой и кормили собак. Наши так любят собак, кошек..." - сообщила женщина.

Отмечается, что в первую очередь оккупанты отбирали транспорт у людей - автомобили, мотоциклы и даже велосипеды.

"Они здесь мой велосипед хотели забрать, а я не дал!" - добавил 60-летний украинец.

Освобожденное от оккупантов село в Херсонской области (facebook.com/skynews)