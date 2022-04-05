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"Я знову буду різати ваші голови": 20-річний окупант повернувся в РФ і погрожує українцям

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Вівторок 05 квітня 2022 10:04
"Я знову буду різати ваші голови": 20-річний окупант повернувся в РФ і погрожує українцям Російський окупант погрожує українцям у мережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

20-річний російський окупант з Владивостока Михайло Ткач, який здійснював звірства і геноциду мирних українців у Бучі, вже став популярним. Українці почали писати йому в соцмережах, що він нелюд. За попередньою інформацією, саме його бригада №155 була в Бучі.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Реплянчук з проекту "Слідство.info".

Журналісти проекту стверджують, що Михайло Ткач з Владивостока був у Бучі. У 2017 році він закінчив школу, хотів стати рятувальником, але через два роки його призвали на військову службу.

У 2022 році він вторгся на територію України, де, за його власними зізнаннями, вбивав і калічив українців.

&quot;Я знову буду різати ваші голови&quot;: 20-річний окупант повернувся в РФ і погрожує українцямМихайло Ткач з Владивостока у складі своєї бригади вторгся в Україну (Скріншот з відео)

&quot;Я знову буду різати ваші голови&quot;: 20-річний окупант повернувся в РФ і погрожує українцям

Погрози в соцмережах

Коли стало відомо, що 20-річний військовий звірствував в Україні, на його сторінці в соцмережі з'явилися коментарі від українців, які звинувачували його у вбивствах. А Михайло навіть не заперечуючи, став ще більше погрожувати людям.

&quot;Я знову буду різати ваші голови&quot;: 20-річний окупант повернувся в РФ і погрожує українцямСкріншот

На питання, чому він знищує українців, він відповів так: "Повалити уряд, щоб не вступили до складу НАТО, щоб не було Америки, під чию дудку ви танцюєте, підходячи до Росії".

Також 20-річний військовий повідомляє, що він вже відрізав вуха кільком українцям.

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