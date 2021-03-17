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Спливли подробиці про медсестру-самогубцю зі Львівської області: ніяких причин не було

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 12:25
Спливли подробиці про медсестру-самогубцю зі Львівської області: ніяких причин не було У Львівській області загинула медсестра (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львівській області 38-річна медсестра, у якої був діагностований коронавірус, викинулася з третього поверху лікарні. Вона пішла в туалет і стрибнула у вікно. Зараз поліція взялася за розслідування цієї дивної справи.

Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що 38-річна жінка лежала у районній лікарні і на другий день госпіталізації скоїла суїцид.

За словами медиків, нічого не віщувало біди. Медпрацівниця була середнього ступеня тяжкості і зберігала бадьорість і активність.

"Вона була активна, вона була достатньо мобільною, самостійно пересувалася в палаті, коридорі", — розповів керівник Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

З'ясувалося, що жінка лежала в палаті разом зі своїм чоловіком. Це поліції розповів сам чоловік медсестри, який із нею лежав у одній палаті. Сам він з журналістами не спілкується.

"Вона в одній палаті зі своїм чоловіком була, в нормальних стосунках, більше була енергійніша, ніж чоловік... підтримувала морально його, але встановлено, що вийшла в туалетну кімнату, зняла тапочки і вистрибнула через вікно", — розповів начальник Кам'янка-Бузького відділення поліції Іван Іваночко.

Відомо, що у жінки залишилося троє дітей шкільного віку.

Нагадаємо, що під Полтавою головна медсестра лікарні скоїла суїцид через COVID-19.

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