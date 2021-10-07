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Лікар розповів, кому потрібне обов'язкове щеплення від грипу: 2 категорії людей

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Четвер 07 жовтня 2021 08:48
Лікар розповів, кому потрібне обов'язкове щеплення від грипу: 2 категорії людей Фото: Кому потрібно робити щеплення від грипу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Щепитися від грипу в Україні потрібно тим людям, у яких очікується несприятливий і важкий перебіг захворювання.

Про це розповів в ефірі програми" Сьогодні День " на телеканалі "Україна 24" імунолог Борис Донськой.

Він зазначив, що вагітним жінкам і літнім людям це щеплення потрібно робити обов'язково.

"Це люди з певним набором захворювань, а також вагітні та літні люди. Цим людям дійсно варто. Іншим людям також варто, але рівень - кому і наскільки необхідно - теж різний. Всім людям, хто не хоче перехворіти на грип (а така ймовірність, що він прийде, висока), слід зробити щеплення від грипу", - розповів він.

Донський повідомив, що можна робити два щеплення - від коронавірусу і грипу. Ці щеплення на один одного не впливають, їх можна поєднувати.

Медик звернув увагу на проблему серцево-судинних захворювань.

"Якесь щеплення від летальності серцево-судинних захворювань - це регулярно ходити до кардіолога. Якщо у вас є скарги, якщо у вас є тиск, то певні рекомендації, які вам може надати кардіолог - це якась "щеплення від смерті". У нас дуже багато людей, які ігнорують симптоми - особливо чоловіки середнього і старшого віку. Це чомусь вважається проявом якоїсь "мужності": у мене тиск високий, але до лікаря не піду", - резюмував він.

Нагадаємо, що в Україну надійшли такі вакцини від грипу: "Ваксигрип Тетра", "Інфлувак Тетра" і "Джісі Флю Квадрівалент". Ці щеплення платні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу.

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