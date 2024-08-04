Не враги для фигуры: диетолог рассказала, чего не нужно бояться есть при похудении
Многие ошибочно считают, что углеводы вредят фигуре и являются причиной отеков или диабета. На самом деле это не так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолог и семейного врача Юлии Коваль.
Что следует знать об углеводах
По словам эксперта, углеводы, напротив, являются друзьями при здоровом похудении и хорошем самочувствии.
Углеводы следует оправдать и вернуть в рационы. Важно:
- предпочтение отдайте сложным углеводам (цельнозерновая крупа, хлеб, бобовые)
- быстрые углеводы уменьшите в рационе (сахар, пирожные, конфеты)
- в сутки в среднем нужно человеку 150 - 250 г углеводов в зависимости от физической активности
Многие считают углеводы врагами для фигуры. В частности, то, что они являются причиной отеков, появления инсулино-резистентности, сахарного диабета и лишних килограммов.
Однако они являются важным макронутриентом в питании каждого человека.
Дело в другом, что есть разные углеводы - сложные и простые.
Основной рекомендацией для большинства является то, что основа рациона должна состоять из сложных углеводов - это цельнозерновая крупа, цельнозерновой хлеб и бобовые.
Польза сложных углеводов
Именно сложные углеводы медленнее усваиваются организмом, дольше сохраняют сытость, не приводят к скачкам глюкозы и инсулина.
"Поэтому уверенно можем сказать, что сложные углеводы не являются врагами, а наоборот друзьями. Ведь именно они являются источником энергии для организма. От углеводов не набирают вес, а наоборот они важны для здорового похудения", - рассказала нутрициолог.
В среднем каждому человеку нужно ежедневно употреблять 3-4 г на килограмм веса углеводов, что равно150 г в сутки.
Основным источником сложных углеводов являются продукты растительного происхождения:
- бобовые (фасоль, горох, чечевица)
- цельнозерновые (все виды крупы, мука грубого помола, макароны из муки грубого помола)
- овощи и фрукты (свекла, морковь, кабачки, бананы, тыква, картофель)
Важно знать, что сбалансированное питание является залогом здоровья и хорошего самочувствия.
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