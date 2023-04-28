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В результате ракетного удара по Умани погиб известный рок-музыкант: что известно

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Умань, Пятница 28 апреля 2023 16:30
В результате ракетного удара по Умани погиб известный рок-музыкант: что известно Владимир Макаровский погиб во время российского ракетного удара по многоэтажке в Умани (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Умани в ночь на 28 апреля погиб известный рок-музыкант Владимир Макаровский. Артист был вокалистом группы Fox Trott.

О гибели артиста сообщил его знакомый - Антон Слепухин в Facebook.

Что известно о рок-музыканте

"Дядя Вова Макаровский. Старший товарищ, музыкант, учитель. Фирменный рокер из старичков, которого я знал. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском языке. Добряк, настоящий индеец. Родился только не там, где надо. Могу не покривив душой сравнить его со многими западными вокалистами. Умер также не там, где надо. В заповедном месте, в Умани от прилета "освободителей", - написал товарищ погибшего.

Владимир Макаровский выступал в группе Fox Trott (Фокстрот), был талантливым вокалистом и гитаристом.

В результате ракетного удара по Умани погиб известный рок-музыкант: что известноВладимир Макаровский был вокалистом группы Fox Trott (фото: Facebook/Антон Слепухин)

Под постом о гибели музыканта знакомые и фанаты артиста оставляют скорбные комментарии.

"Трудно расставаться с таким человеком. Он был и учителем, и другом, и во многом примером. Столько планов было, столько музыки хорошей написано. Он альбом такой классный писал, действительно выдающийся... Не все успели. Нам его очень будет не хватит", - пишут в комментариях.

Некоторые люди делятся своими воспоминаниями об артисте и предлагают устроить вечер памяти Владимира Макаровского.

"В свое время я жил напротив его дома. До него всегда можно было зайти в гости попить чаю и поговорить о музыке. Он всегда делился с нами, молодыми рокерами, всем, что умел и знал. Настоящий музыкант, настоящий человек. Талант. Учитель", - вспоминают знакомые артиста.

Раньше мы делились фоторепортажем из Умани после российского ракетного удара.

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