Посетительницу кафе в Одессе выгнали из-за просьбы обслуживать на украинском: чем обернулся скандал
В Одессе владелец заведения Cafe de Fleur отказался обслуживать посетительницу на украинском языке по ее просьбе, после чего просто выгнал клиентку. Женщина разместила соответствующее видео в сети, и на ситуацию обратили внимание представители языкового омбудсмена.
Чем обернулся скандал и какие меры будут приняты в отношении владельца одесского кафе - читайте в материале ниже.
Само видео о ситуации в кафе обнародовал журналист Демьян Ганул в своем Facebook. Мужчина на кадрах рассказывает клиентке, что он владелец заведения, отказывается говорить с посетительницей на украинском языке, несмотря на ее просьбы.
Также он просит клиентку покинуть заведение, объясняя тем, что "это частная собственность", и, мол, кафе закрывается.
Видео: в Одессе владелец заведения Cafe de Fleur выгнал посетительницу из-за требования обслуживать на украинском языке
"Просто сепарское кафе с быками владельцами в центре Одессы... Они должны закрыться, все для этого сделаю", - пишет Ганул.
Как отметила представительница Уполномоченного по защите государственного языка и депутат Одесского районного совета Ярослава Витко-Присяжнюк в Facebook, выгонять клиентку из заведения по просьбе обслуживать на государственном языке - "это больше, чем просто нарушение законодательства".
Комментируя ситуацию в Cafe de Fleur, она напомнила, что обслуживание на государственном языке должно быть "по умолчанию". Это прописано в статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Еще раз: обслуживание на украинском в украинских заведениях (и частных в частности) это не прихоть клиента, а требование действующего законодательства. За нарушение которой, в частности, предусмотрена административная ответственность", - говорится в публикации.
Депутат уточнила, что нарушение со стороны владельца Cafe de Fleur не осталось незамеченным и в секретариате языкового омбудсмена "принимают соответствующие меры". О результатах обещает проинформировать позже.
"Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное", - пишет Витко-Присяжнюк.
В комментах к посту Ганула пользователи сети обратили внимание, что сейчас страницу кафе в Instagram уже перевели на украинский язык, а также закрыли все комментарии.
Ранее сообщалось, что в Киеве девушку не захотели брать на работу в русскоязычную компанию, так как она общается исключительно на украинском.
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