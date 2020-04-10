Веде до задухи і смерті: український лікар зробила важливе попередження про коронавірус

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст попередила українців про особливості коронавіруса і пояснила, кому потрібно робити тест обов'язково

Коронавірус в Україні був діагностований вже у 2203 осіб і станом на 10 квітня загинуло 69 осіб. Медики стверджують, що специфічного лікування від COVID-19 на цей момент не існує, також і як препаратів, які могли б перемогти хворобу. Єдине, чим можна знизити ризик інфікування – це дотримання карантинних заходів, всіх приписів лікарів і правил гігієни.

Як розповіла інфекціоніст Катерина Булавінова, самий небезпечний наслідок коронавірусу – це двостороння пневмонія, яка може привести до задухи та смерті. Про це вона заявила в ток-шоу "Право на владу".

"Психологічно всі хочуть чарівну таблетку, але її немає, немає специфічного лікування від COVID-19. Я дуже прошу всіх утримуватися від того, щоб приймати ліки, які у світі не мають доказової ефективності. Лікарі можуть цим зашкодити пацієнтам. Прошу людей, які не мають відношення до медицини - не брати участі в цих дискусіях, не скуповувати ці препарати, не ховати їх у себе вдома, тому що вони не мають доказової ефективності. Потрібно максимально зосередитися на тому, що людина з COVID -19 може померти від задухи, бо смерть від пневмонії - це смерть від задухи. Відповідно, основними ліками для нього буде кисень. Якщо він/вона лежить у відділенні інтенсивної терапії, знадобляться потужні антибіотики", - зазначила інфекціоніст.

Вона додала, що в лікарнях є підвищений ризик підхопити вірус і безпечніше пересидіти цей період вдома та у неважких випадках лікуватися амбулаторно. За словами Булавинової, ПЛР-тести необхідні, але немає потреби бігти до лікаря при найменшій підозрі, оскільки ці помилкові підозри перевантажують медичну систему.

"Переоцінена історія з тестуванням, але не з точки зору державної політики. Безумовно тестування дуже важливо. Воно дозволяє встановити, яка ситуація у країні. Але я дуже б хотіла попросити людей забути про нього як для пацієнта. Пацієнту зовсім неважливо, чи є у нього COVID-19. Йому не потрібно бігти в лікарню, щоб зробити собі тест, тому що вони в цей момент дуже перевантажують систему і ризикують заразитися COVID-19, якого у них, можливо, ще й немає. Вам треба залишатися вдома, щоб не заразити інших, а думати треба для тих, хто особливо в зоні ризику. Про те, який у нього рівень цукру в крові, чи є у нього запалення легенів. Для хворого важливо думати, чи є у нього відповідний рівень кисню. Якщо немає такого засобу, є програми, якими можна виміряти. Тестування важливо для держави, але і для лікаря, який буде визначати, як вас лікувати", - порекомендувала Булавінова.

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