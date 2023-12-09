Ученые спрогнозировали гибель нашей планеты. Какими будут последние дни Земли?

Человечество может умереть в последующие несколько веков, если текущие темпы антропогенного изменения климата не будут замедлены. Наша цивилизация может также исчезнут в результате ядерной войны.

Солнце является важным источником гравитации и энергии, но однажды это приведет к гибели Земли. Когда центральная звезда Солнечной системы состарится, ее жизненный цикл поглотит нашу планету. Это произойдет через несколько миллиардов лет. Но жизнь на Земле исчезнет гораздо раньше.

О том, какими будут последние дни Земли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Live Science .

Какая будет смерть Солнца

"Земле осталось, вероятно, 4,5 млрд лет, прежде чем Солнце станет большим красным гигантом и затем поглотит Землю", - заявил планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Рави Коппарапу.

Красный гигант образуется на последних стадиях звездной эволюции, когда у звезды заканчивается водород, необходимый для ядерного синтеза, и она начинает гибнуть.

Как только термоядерный синтез остановится, гравитация возьмет верх. Гелиевое ядро начнет сжиматься под действием силы тяжести, что приведет к повышению температуры. Этот всплеск тепла приведет к резкому расширению внешнего плазменного слоя Солнца. Оно увеличится как минимум до размера орбиты Земли.

Какими будут последние дни Земли

Ученые предполагают, что вероятно Земля не продержится эти 4,5 млрд лет, или это уже будет не та планета, которой мы ее знаем.

"На планете будет сильная жара задолго до того, как Солнце закончит свой переход к красному гиганту. Когда процесс умирания главной звезды нашей системы повысит температуру, океаны будут испаряться, атмосфера исчезнет, а затем приливные силы солнечной гравитации измельчат Землю", - объяснил ученый.

Приблизительно через 1,3 млрд лет люди не смогут выжить на Земле из-за постоянной жары и влажности. По словам Коппарапа, примерно через 2 млрд лет океаны могут испариться, когда яркость Солнца будет почти на 20% больше, чем сейчас.

Некоторые виды могут выжить до этого момента, например "экстремофилы", которые живут у гидротермальных источников на дне океана, но у людей не будет шансов при таких условиях. При высоких температурах и влажности организм человека просто не сможет охлаждаться путем потоотделения.

Сначала предполагалось, что порог влажного термометра для человека составляет 35 градусов, но новые исследования показывают, что температура 30 градусов может быть смертельной. Отметим, показатели влажного термометра на отметке 30 градусов эквивалентны 50 градусам "нормальной" температуры при нулевой влажности.

В некоторых местах на Земле температура по влажному термометру уже неоднократно превышала 32 градуса, а климатические модели предполагают, что к концу века 35 градусов будет регулярным явлением в таких регионах, как Ближний Восток. По сути парниковые газы Земли должны угрожать жизни планеты задолго до того, как умрет Солнце.