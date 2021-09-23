Вакцинація дітей і інтервал між дозами: лікар пояснив, як правильно робити COVID-щеплення

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Частина українців вже встигла зробити першу і другу дозу вакцини. Але поки не вирішено питання про вакцинацію дітей і медики почали радити деяким пацієнтам робити третю дозу вакцини.

Вакцинація дітей

Манфред Грін підкреслив, що вакцинація дітей теж необхідна, оскільки вони можуть бути розносниками коронавірусу. Діти найчастіше переносять захворювання не дуже важко, але бувають і дуже важкі випадки. Він зазначив, що вакцинація не дає повного захисту від коронавірусу або його поширення, але істотно знижує таку можливість. Вакцинація дітей допоможе знизити вірусне навантаження в суспільстві.

Зараз в Ізраїлі дітей вакцинують від 12 років препаратом Pfizer, але дають їм менше дозу – третину або половину. Найближчим часом планується охопити вакцинацією дітей від 2 років.

Вакцинація вагітних

В Україні рекомендується вакцинація вагітних. В Ізраїлі також роблять щеплення вагітним, і їм також дають препарати від коклюшу і грипу. У рекомендації лікарів - вакцинувати всіх жінок, незалежно від триместру. Ніяких протипоказань для вагітних в Ізраїлі немає.

Крім того, як показали дослідження, вагітна жінка може передати антитіла своєму малюкові.

Третя доза вакцини від коронавірусу

Обов'язкової третьої вакцинації зараз немає. Однак в деяких випадках можна застосовувати третю бустерну дозу, якщо в організму немає адекватної відповіді на перші дві дози й виробляються антитіла дуже слабо.

Коли робити третю дозу вакцини

Як пояснює Манфред Грін, існує мінімальний термін між вакцинами. Максимального терміну немає. Але бажано робити другу дозу вакцинацію через місяць або трохи більше. А ось третю бустерну дозу варто робити не раніше, ніж через пів року. Термін введення третин дози після перших двох - від 6 до 18 місяців. Зараз в Ізраїлі третю дозу отримують люди старше 60 років, люди з супутніми захворюваннями.

Якщо пропустили другу дозу вакцини

Як зазначає Катерина Булавінова, в Україні є випадки, коли люди зробили першу дозу, а про другу забули та звернулися до медиків вже через кілька місяців. За словами Манфред Гріна, в таких ситуаціях другу дозу потрібно робити відразу, як про неї згадали, а третю – не раніше ніж через шість місяців.

Коли та кому потрібно робити третю дозу вакцини від коронавірусу