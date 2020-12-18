Вакцина від COVID-19 викликала серйозну алергію у медиків у США: що заявили в Pfizer

Вакцина від коронавірусу викликала алергію у медиків у США (фото: РБК-Україна)

Вакцина від коронавірусу від виробника Pfizer призвела до серйозної анафілактичної реакції у медсестри в США через 10 хвилин після щеплення. Жінка після надання меддопомоги зараз перебуває в стабільному стані в лікарні Джуно на Алясці, і після цього випадку було розпочато розслідування.

Зазначається, що медсестра раніше не страждала на алергію. Про це пише Express.

Після уколу у неї виникла висипка, яка швидко поширилася обличчям і тілом, її дихання і серцебиття почастішали, і жінку доставили у відділення невідкладної допомоги.

Директор лікарні Лінді Джонс сказала, що симптоми у пацієнтки середнього віку ослабли, коли їй дали дозу адреналіну для лікування алергії.

Як заявили в компанії Pfizer, вакцина поставляється з чітким попередженням про те, що в разі анафілаксії завжди має бути доступним відповідне медичне лікування і спостереження, але за необхідністю вони готові оновити формулювання на етикетках.

"Інформація про призначення містить чітке попередження / застереження, що відповідне медичне лікування і спостереження повинні бути завжди доступні в разі рідкісної анафілактичної реакції після введення вакцини", - сказав представник Pfizer.

Як повідомляє The New York Times, 16 грудня подібна алергія проявилася у другого медика в штаті Аляска - у нього з'явилися набряклість очей, запаморочення і першіння в горлі через 10 хвилин після ін'єкції вакциною Pfizer і BioNTech.

Чоловіка доставили у відділення невідкладної допомоги, де він лікувався адреналіном, пепцідом і бенадрілом, і через годину він прийшов у норму, після чого медика відпустили з клініки.

У лікарні заявили, що реакція не вважалася анафілактичною.

В Штатах з понеділка стартувала вакцинація населення. Перші дози призначені для медичних працівників та літніх людей.

Колишній головний науковий співробітник Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США Джесі Гудман охарактеризував випадки на Алясці як такі, що "викликають занепокоєння", при цьому він зазначив, що необхідно мати більше інформації, щоб краще розуміти ризики.

Побічна реакція на Алясці має схожість з двома випадками у Великій Британії минулого тижня, коли у двох співробітників Національної медичної служби після вакцинації від коронавірусу спостерігалася анафілактична реакція на укол. Обидва зараз повністю одужали.

В британському медичному регулюючому органі заявили, що будь-яка людина, у якої в анамнезі була анафілаксія або важкі алергічні реакції на ліки чи їжу, не повинні отримувати вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19.

Водночас в санітарному нагляді США оголосили, що більшість американців, які страждають на алергію, можуть безпечно вакцинуватися. Не рекомендують щеплення тільки тим, у кого раніше були серйозні алергічні реакції на вакцини або інгредієнти цього конкретного препарату.

Раніше ми розповідали, що британці поскаржилися на алергію після вакцини від COVID-19 та писали, чи варто хвилюватися українцям.

Нагадаємо, нещодавно український генетик розвіяв міфи про вакцину від коронавірусу та пояснив, що в ній немає нічого нового.