Все о монетизации в TikTok: как заработать и вывести деньги

Монетизация в ТикТок - это увлекательный способ зарабатывать деньги и выводить их на свой счет, используя популярную социальную сеть. Если вас интересует, как начать зарабатывать в ТикТок, первое, что нужно сделать - это подключить монетизацию в своем аккаунте.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ключевых шагах и возможностях, которые предлагает эта платформа для того, чтобы сделать ваш контент прибыльным.

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За что платят в ТикТоке

Созданная в 2017 году социальная сеть TikTok в настоящее время имеет сверхбыстрый прирост аудитории и является самой популярной среди многих пользователей.

Она может быть полезным инструментом для заработка, раскрутки бизнеса или личного бренда, ведь алгоритмы соцсети предлагают детям и взрослым подобранный в соответствии с их интересами поток видео.

Зарабатывать в TikTok можно разными способами.

Основав собственный "бизнес" по созданию актуальных роликов и присоединившись к программе Creator Fund. Речь идет о том, что каждый блогер с собственным уникальным контентом может получать заработок от TikTok. Для этого нужно:

быть не младше 18 лет

иметь более 10 тыс. реальных подписчиков

собрать за последние 30 дней по меньшей мере 100 тыс. просмотров видео

Стоит отметить, что сейчас украинские блогеры не могут принять участие в этой программе, однако впоследствии TikTok планирует расширять охват Creator Fund.

Создав аккаунт для раскрутки или продвижения уже существующей компании.

Это позволяет популяризировать бренд среди пользователей соцсетей и заинтересовать большее количество людей в своих продуктах или услугах.

Монетизируя прямые эфиры (получая донаты и подарки).

Прямые эфиры TikTok доступны для любого пользователя, достигшего определенного количества подписчиков. При этом зрители могут "платить" блогеру за работу - делать донаты или дарить специальные виртуальные подарки, "превращающиеся" в бриллианты.

Они скапливаются на балансе LIVE Gifts и могут быть переведены в денежный эквивалент (или другие виртуальные подарки). За каждые 200 бриллиантов можно получить около одного доллара (выведя их на свой платежный счет).

Стоит отметить, что самые популярные эфиры могут получить бриллианты от самого TikTok.

Размещая рекламу продуктов или услуг внутри своих материалов.

Рекламируя ту или иную компанию, продукцию или песни, блогеры могут получать прибыль непосредственно от бренда или автора.

Для того чтобы пользователи могли сотрудничать легально и официально, на платформе был создан специальный Creator Marketplace.

Чтобы заработать деньги на продуктах и услугах, нужно зарегистрироваться в социальной сети, перейти в настройках профиля на аккаунт Creator и нажать TikTok Creator Marketplace. Здесь можно управлять аккаунтом - редактировать профиль или же устанавливать ставки для спонсорских видео.

После того как бренды получают доступ к статистике блогера, они могут начать предлагать ему сотрудничество (в то время как сам автор контента выбирать компании или лиц для сотрудничества не может).

Зарабатывать в ТикТок может каждый (фото: unsplash.com)

Заработок на интеграциях и рекламе зависит от количества подписчиков:

за более чем 100 000 подписчиков можно заработать от 100 до 200 долларов

от 200 000 до миллиона подписчиков могут принести блогеру 250-500 долларов

свыше миллиона подписчиков - от тысячи долларов и больше

Став контент-креатором для TikTok. Этим людям (или командам людей) бренды или компании платят за создание уникального контента для своих страниц в соцсети - креативной рекламы, развлекательных видео и т.п.

Уровень заработка зависит от личных договоренностей между заказчиком и исполнителем (исполнителями).

Как вывести деньги из ТикТок в Украине

Для того чтобы вывести реальные деньги с аккаунта в TikTok (аккаунта блогера), проще всего воспользоваться международной платежной системой PayPal.

Ничего дополнительно загружать или подключать не нужно. Достаточно добавить свои платежные данные и соблюдать правильный алгоритм вывода средств.

Минимальная сумма вывода из TikTok - 10 долларов.

Следует отметить, что каждую учетную запись можно привязать к максимум шести методам вывода средств. При этом нельзя добавить:

более пяти аккаунтов PayPal

свыше трех банковских счетов

Следовательно, при необходимости способы вывода средств придется совмещать.

Если блогер участвует в нескольких различных программах монетизации, доходы будут рассортированы по разным "разделам" баланса (например, отдельную прибыль можно вывести из программы Creator Fund или LIVE Gifts).

Монетизация TikTok в Украине несколько сложнее, поскольку Creator Fund пока недоступен. Для того чтобы подключить монетизацию, необходимо:

перейти на платформу или в приложение TikTok

нажать на "Профиль" (в правом нижнем углу)

найти "Параметры и конфиденциальность" (в верхнем левом углу)

выбрать "Баланс"

просмотреть количество своих монет и "купить" их

пересмотреть все свои доходы или вознаграждения и монетизировать их

Обновить, изменить или добавить способ вывода денег из подарков можно также в "Балансе". Для этого нужно найти и нажать на "LIVE Gifts", после чего нажать "Withdraw" (здесь можно будет добавить или обновить способ оплаты):

нажать на кнопку "Доход от подарков"

нажать "Вывести"

выбрать "Вывести все средства"

выбрать способ вывода - с помощью PayPal

Отметим, что из соображений безопасности процесс вывода средств может длиться до 15 календарных дней (если средства не пришли после указанного срока, следует обратиться в поддержку).

Зарабатывать в ТикТок может каждый (фото: unsplash.com)