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Померла мама Ангели Меркель: що відомо

STYLERПодії    10.04.2019 - 21:11
Померла мама Ангели Меркель: що відомо
Померла мама Ангели Меркель Герлінда Каснер (Ангела Меркель, фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Похорон мами Ангели Меркель відбудеться у вузькому сімейному колі

Мама Ангели Меркель Герлінда Каснер померла в Німеччині у віці 90 років. Про причини смерті поки не повідомляється, пише німецьке видання SUPERillu.

Похорон мами Федерального канцлера Німеччини відбудеться у вузькому сімейному колі в Темпліні. Відомо, що Ангела Меркель зараз перебуває у Брюсселі через Brexit.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт підтвердив трагічну звістку і попросив з повагою поставитися до особистої сфері канцлера та її сім'ї.

Померла мама Ангели Меркель: що відомо

Померла мама Ангели Меркель Герлінда Каснер (фото: GettyImages)

Герлінда Каснер народилася в 1930 році в Гданську. У молодості вона викладала латинську та англійську мови. Багато років була головою районної ради у складі Соціал-демократичної партії.

Померла мама Ангели Меркель: що відомо

Померла мама Ангели Меркель Герлінда Каснер (Ангела Меркель з батьками, фото: соцмережі)

Раніше ми писали про те, що помер батько військовополоненого моряка Андрія Драча, Леонід Драч. У чоловіка було хворе серце, яке не витримало розлуки з сином.

Нагадаємо, в мережі з'явилося зворушливе фото, на якому маленький синочок тримає портрет загиблого батька, Андрія Кизила, який був убитий 29 січня 2017 року під Авдіївкою.

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