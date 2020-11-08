Як зменшити біль у спині без зусиль: поради лікарів

Як зменшити болі в спині без зусиль (ілюстративне фото: freepik.com)

Медики вважають, що деякі корисні звички можуть істотно вплинути на здоров'я спини

Біль у спині часто пов'язаний з неправильною позою, яку ви приймаєте на роботі, за кермом, на дивані. Існує кілька корисних звичок, які можуть вплинути на здоров'я вашої спини та поставу в цілому. Як без великих зусиль повернути колишнє здоров'я спині - розповів фізіотерапевт, який спеціалізується на постуральній реабілітації Дені Фортье. Про це пише журнал Mirai.

"Гарна постава залежить від правильного положення тіла. Ви сидите чи стоїте, в ідеалі ваші вуха, плечі та таз повинні бути вирівняні, як якби вони були підвішені на дроті. У цьому положенні м'язи відчувають набагато меншу напругу", - дає першу пораду лікар.

Також медик вважає, що розслаблення верхньої частини спини, зміцнення преса, постійне знаходження в русі, часті підйоми та інші види активності допоможуть вам суттєво зменшити біль у спині.

Розслабте верхню частину спини. Сидячи або стоячи, підніміть руки над головою, лікті спрямуйте назовні, а плечі опустіть, потім видихніть. Ребра спускаються, розтягуючи м'язи рук і верхньої частини спини. Залишайтеся в цьому положенні на 15-20 секунд і знову вдихніть, надуваючи живіт, але не рухаючи ребрами, щоб розтягнутися ще більше.

Зміцніть прес. Поперечний м'яз живота прикріплюється до спини під ребрами та огинає тулуб. Це важливо для стійкості та захисту нижньої частини спини. Один зі способів зробити його сильніше – стискати його як можна частіше, втягуючи живіт, ніби хочете застебнути гудзик на дуже вузьких штанях.

Рухайтеся навіть сидячи. Сидіть схрещуючи та розводячи ноги, а також стежте за диханням. Це розслабляє діафрагму – м'яз, прикріплений до хребців. Тому видих – це простий спосіб напружити суглоби, особливо на зібранні, коли важко встати. Ребра опускаються, спина розслаблюється.

Часто вставайте. Регулярне вставання, принаймні, кожні дві години, наприклад, для телефонного дзвінка або друку документа також полегшує роботу спини.

Качайте таз. Лежачи на підлозі або притулившись до стіни нахиляйте таз, не рухаючи головою або грудною кліткою. Утримуйте це положення протягом 5 секунд, потім поверніться в нормальний стан.

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