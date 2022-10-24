В Украине подешевело популярное мясо: что будет с ценой дальше

В Украине дешевеет популярное мясо - свинина. Продукт за вторую половину октября снизил в цене на 2,3%

Сколько сейчас стоит свинина

На сегодня рыночная отметка продукта сдвинулась на 2,3% до 72,2 грн/кг для реализаторов продукта.

Отметим, что закупочная цена на мясо снизилась на 1, 5 гривны. В частности, в Центре закупочные цены большинства товарных партий колебались в пределах 72-74 грн/кг, меньшее предложение свинины на Востоке удержало цены в пределах 74-76 грн/кг, в западных областях диапазон цен сузился до 70-71 грн/кг.

Мясные производители жалуются, что из-за постоянных воздушных тревог и отключения света - бизнес стало вести труднее.

В то же время ситуация с предложением товарных партий и рыночной потребности в ней существенно варьирует в зависимости от региона, а мясопереработчики все чаще практикуют заготовку в сопредельных областях, что усиливает межрегиональное расхождение цен.

Какие цены в магазинах

Отметим, что в торговых точках страны свиной ошеек можно купить от 160 гривен за килограмм, что значительно дешевле, чем в прошлый месяц.