В Украине обновили перечень бесплатных лекарств: что можно получить

В Украине обновили список бесплатных лекарств для граждан. К перечню прибавили препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа и других.

Об этом сообщают на странице Минздрава в Facebook .

Что добавили в реестр

В обновленном списке 462 лекарственных средства, 149 из которых полностью безвозмездны. Остальные 313 доступны с определенной доплатой.

В новом перечне можно найти препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа, несахарного диабета, расстройств психики и поведения, эпилепсии.

Также в программу были добавлены два новых направления: хроническое обструктивное заболевание легких и болезнь Паркинсона.

Сейчас в Украине бесплатно или с доплатой можно получить 462 препарата (фото: Freepik)

Как получить лекарство бесплатно

Если вы хотите получить средство по программе "Доступні ліки", воспользуйтесь сайтом "Ліки Контроль" или мобильным приложением с аналогичным названием.

Сервис помогает проверить, нужен ли вам препарат в списке бесплатных.

Для того чтобы найти лекарство в ближайшей аптеке, обратитесь к чат-боту "Спроси Гриця". Он предоставит список адресов, где вы сможете получить товар бесплатно или с небольшой доплатой.

Другим вариантом поиска может стать сайт "Tabletki", показывающий наличие лекарств в аптеках с программой "Доступні ліки".

Как начать получать лекарства, если вы нуждаетесь в этом постоянно

Если пациенту нужно лекарство против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа ему необходимо обратиться:

к своему врачу, с которым заключена декларация и есть связь

к любому другому семейному врачу терапевту или педиатру, с которым декларации нет.

Если необходимые лекарства из-за расстройств психики и поведения - следует обращаться к психиатру, эпилепсии - к психиатру или неврологу.

Если пациенту нужно прописать первую схему лечения инсулином, это делает врач-эндокринолог. Изменения в схему вносит также он. А после утверждения схемы выписывать рецепты на инсулины может и семейный врач.

Против несахарного диабета первый рецепт должен выписать также врач-эндокринолог, за повторным рецептом можно обращаться к врачам, оказывающим первичную медицинскую помощь.

Далее - врач выписывает собственно рецепт на нужные пациенту лекарства. Это может быть как электронный, так и бумажный рецепт.

С этим рецептом пациент может обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ на отпуск лекарства, и получить бесплатные препараты.

Фото: facebook.com/moz.ukr