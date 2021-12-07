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Україну засипле снігом і заморозить: синоптики зробили попередження про погоду

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Вівторок 07 грудня 2021 06:30
Україну засипле снігом і заморозить: синоптики зробили попередження про погоду Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями буде морозна, похмура. Очікується сніг, сніг з дощем, а нічна температура повітря в багатьох областях різко почне знижуватися.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом Діденко, у вівторок, 7 грудня, Україну перетинатиме атмосферний фронт.

Мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується на заході країни, у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

У Кропивницькому, в Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Дніпрі – волога погода з дощами різної інтенсивності.

Сухо буде тільки на Волині, в Рівненській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Температура повітря буде сильно відрізнятися. На сході від +3 до +9 градусів, в південній частині прогріється до +12 градусів, а в Криму до +16 градусів. В інших регіонах - близько нуля градусів вдень, вночі до -1 градуса.

У Києві 7 грудня очікується мокрий сніг з переходом в дощ, сильна вологість, тумани, слизькі дороги та холодне повітря, від +1 до +3 градусів.

Україну засипле снігом і заморозить: синоптики зробили попередження про погоду

Карта погоди в Україні на вівторок, 7 грудня

За прогнозом Українського гідрометцентру, мокрий сніг з дощами в середу переміститься в центральні, північні та східні області країни. На півдні йтиме дощ.

Нічна температура на заході впаде до -5 -7 градусів, на півночі та в центрі до -1 -4 градусів. Вдень очікується від -2 до -4 градусів, в центрі від +1 до +3 градусів.

На Сході та півдні вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +5 +7 градусів, на південному сході до +9 +11 градусів.

Україну засипле снігом і заморозить: синоптики зробили попередження про погоду

Карта погоди в Україні на середу, 8 грудня

9 грудня опади з України підуть, але частина країни опиниться під впливом низьких температур повітря. На заході вночі місцями очікується до -10 градусів, в центрі до -4 градусів. Вдень від -4 до 0 градусів.

На півдні від -1 до +5 градусів, а ось на сході від +3 до +5 градусів. Вдень у південних областях + 2 +4 градуси, на сході до +7 +9 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до Нового року.

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