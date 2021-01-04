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Циклон "Ахмет" несе в Україну дощ з мокрим снігом: які регіони заллє

Понеділок 04 січня 2021 14:16
Циклон "Ахмет" несе в Україну дощ з мокрим снігом: які регіони заллє
Синоптик розповіла про погоду в Україні 5 січня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 5 січня зміниться і стане дощовою. Вся справа в циклоні на ім'я Ahmet, який прийде в нашу країну з Європи. Також у деяких регіонах України у вівторок прогнозується мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Тому завтра опади передбачаються в західних областях України, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, ввечері в Житомирській Київській та Черкаській областях. На решті території України істотних опадів - навряд чи. Піде переважно дощ, при наближенні температури до низьких значень місцями можливий мокрий сніг", - розповіла Діденко.

Експерт повідомила, що 5 січня максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме + 1 + 5 градусів, на Сході 0 + 3 градуси, у західній частині та на півдні + 4 + 9 градусів. Водіїв попереджають про тумани 5 січня. Будьте обережні.

У Києві у вівторок очікується хмарна погода. Температура повітря плюсова, до +3 градусів тепла.

"Невеликий дощ або мокрий сніг вірогідні завтра ввечері. Температура повітря в столиці 5 січня буде коливатися протягом дня в межах + 1 + 3 градусів. На Святвечір буде сиро, хмарно, на Різдво в Україні прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ і мокрий сніг, а також посилення вітру. Невеликий мороз, проте більше в нічні години, з'явиться вихідні і на початку наступного тижня, ближче до Маланки-Василя", - попередила синоптик.

Циклон &quot;Ахмет&quot; несе в Україну дощ з мокрим снігом: які регіони заллєЦиклон &quot;Ахмет&quot; несе в Україну дощ з мокрим снігом: які регіони заллє

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Як ми писали раніше, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на Різдво, 7 січня.

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