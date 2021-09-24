Українці будуть звільнені від штрафів за прострочення кредитів: кому пощастить

В Україні з 2014 року з'явилась категорія громадян - внутрішньо переміщені особи (ВПО), це люди, які були змушені залишити свої помешкання на Донбасі і в Криму. Зокрема, таких осіб звільнили від штрафів за прострочення кредитів.

З 6 вересня 2021 року набрали чинності зміни до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який звільняє від наслідків невиконання зобов’язань за кредитами та позиками.

За даними Міністерства соцполітики, на початок 2021 року на обліку ВПЛ знаходиться майже 1,5 млн громадян. З огляду на їхні проблеми, які невідомі більшості українців, постійно приймаються програми і закони, покликані полегшити їм життя.

Яких громадян стосується закон

Так, закон стосується виключно тих кредитних договорів і договорів позики, які були укладені до 20 лютого 2014 року зі внутрішньо переміщеними особами з АР Крим та Севастополя, а також до 14 квітня 2014 року - для договорів з ВПЛ з Донецької та Луганської областей. Важливо, щоб при цьому було відсутнє прострочення виплат за такими договорами.

Зміни захистять громадян, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації на сході України і від тимчасової окупації АР Крим, від негативних наслідків несплати ними грошей за кредитами або позиками.

Окрім того, законом встановлюється:

обмеження загальної суми відсотків за договорами кредиту та/або позики для ВПЛ (наприклад, така сума не може перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов'язання);

заборону нарахування штрафу;

звільнення ВПЛ від відповідальності за порушення грошових зобов'язань у вигляді сплати суми боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також річних відсотків від простроченої суми;

заборона поступки (продажу, передачі) права вимоги за кредитним договором або договором позики, позичальником за яким є ВПЛ, без згоди боржника;;

обов'язок кредитора здійснити перерахунок заборгованості за кредитним договором та договором позики, з урахуванням зазначених норм, протягом 7 днів з дня надходження письмового звернення від ВПЛ.

Чи можуть боржники отримати новий кредит

Особі, яка отримала звільнення від наслідків невиконання зобов'язань, не можуть відмовити в наданні нового кредиту або позики. У разі невиконання кредитором цього боргу така заборгованість вважається автоматично перерахованої на наступний день.

Відповідальність за невиконання зобов'язань за кредитним договором покладається на РФ, як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.