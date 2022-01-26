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Українофоб Вассерман злетів з котушок під час виступу (відео)

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Середа 26 січня 2022 11:05
Українофоб Вассерман злетів з котушок під час виступу (відео) Українофоб Вассерман відзначився новою маячнею (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російський депутат Анатолій Вассерман, якого в РФ називають інтелектуалом, назвав українську мову діалектом російської і назвав народ "кримінальниками".

Все сталося під час останнього виступу екс-одесита в Держдумі РФ.

Новий Перл Вассермана

Російський депутат з трибуни назвав українську мову діалектом російської і порівняв її словник з блатною фенею.

"Вона теж мало кому зрозуміла, але це ж не привід вважати кримінальників окремим народом", - сказав він.

Також депутат вважає українців частиною російського народу.

"Українці - невід'ємна частина російського народу. Тому кожен, хто хоче бути формально незалежним діячем у формально незалежній Україні, змушений класти її під кого завгодно і в якій завгодно позі, аби діяти проти величезної більшості своїх співгромадян", - заявив українофоб Вассерман.

Чим відомий Вассерман

Росіяни називають депутата Вассермана інтелектуалом. Він же є затятим шанувальником Йосипа Сталіна і його методів, а також відкритим гомофобом.

Він неодноразово заявляв, що "на совісті Сталіна немає репресій". Також він вимагав від РПЦ заборонити усиновлення дітей гомосексуальними парами.

До речі, так званий росіянами інтелектуал неодноразово повідомляв про себе пікантну інформацію, що він є незайманим. 50 років тому він дав обітницю безшлюбності.

Як ми раніше писали, Вассерман розповів, які міста України потрібно приєднати до РФ.

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