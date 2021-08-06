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В Україні знайшли "вільне від коронавірусу" місто: вакцинували 66% дорослого населення

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Моршин, П'ятниця 06 серпня 2021 11:27
В Україні знайшли "вільне від коронавірусу" місто: вакцинували 66% дорослого населення МОЗ назвало "вільне від коронавірусу" місто в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

У місті Моршин за майже два місяці не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Одна з причин - масова вакцинація населення. Адже у цьому населеному пункті по дві дози вакцини отримали 66% дорослого населення.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

"У місті Моршині Львівської області триває пілотний проект з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення. Принаймні однією дозою було щеплено 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами - 66%", - розповіли представники МОЗ.

При цьому, йдеться в пості, зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

Відзначається, що 90% від усіх вакцинованих прищеплювали вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca і Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що безпечні та ефективні щеплення від COVID-19 отримали вже близько чотирьох мільйонів українців.

А 5 серпня в Україні за добу взагалі встановили новий рекорд щеплень. Вакцину від коронавірусу отримали майже 170 тис. осіб.

В Україні знайшли &quot;вільне від коронавірусу&quot; місто: вакцинували 66% дорослого населення

У Моршині перестали хворіти на коронавірус (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, нещодавно Moderna заявила про необхідність третього щеплення для вакцинованих від COVID.

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