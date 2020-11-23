Вчені виявили два нових коронавіруса: наскільки вони небезпечні

Вчені знайшли два нових коронавіруса в Японії і Камбоджі (колаж: РБК-Україна)

Дослідники виявили двох найближчих родичів коронавіруса, що став причиною пандемії

Дослідники повідомили, що вони виявили коронавіруси, які тісно пов'язані з SARS-CoV-2. Вірус підковоподібних кажанів, зберігався в морозильній камері в Камбоджі. Одночасно група вчених з Японії повідомила про виявлення ще одного близькоспорідненого коронавіруса — також виявленого в замороженому посліді кажанів. Про це повідомляє видання The Nature.

Ці віруси є першими відомими родичами SARS-CoV-2, виявленими за межами Китаю, що підтримує гіпотезу Всесвітньої організації охорони здоров'я про тваринне походження пандемії. Переконливі докази припускають, що SARS-CoV-2 зародився у підковоподібних кажанів, але передається він безпосередньо від кажанів до людей або через проміжного господаря, залишається загадкою.

Вірус в Камбоджі був виявлений у двох підковоподібних кажанів Шамеля (Rhinolophus shameli), спійманих на півночі країни у 2010 році. Геном вірусу ще не був повністю секвенований — і його відкриття не було опубліковано, що ускладнює встановлення його повного значення для пандемії.

Вчені вважають, що нові коронавіруси допоможуть визначити природу виникнення і передачі коронавіруса від кажанів до людини. Для того, щоб новий коронавірус був близьким родичем SARS-CoV-2, необхідно довести схожість приблизно на 97%. Але новий вірус може бути більш віддалено пов'язаний, і в цьому випадку його вивчення допоможе вченим дізнатися більше про різноманітність в цьому сімействі вірусів, каже Етьєн Симон-Лорьер, вірусолог з Інституту Пастера в Парижі, який планує секвенувати вірус.

Так йде справа і з іншим вірусом, який отримав назву Rc-o319, ідентифікованим у маленької японської підковоподібної летючої миші (Rhinolophus cornutus), спійманої у 2013 році. Цей вірус схожий на коронавірус SARS-CoV-2 на 81%. Такий відсоток схожості не дає можливості дослідити механізм виникнення пандемії.

При цьому вчені вважають знахідки корисними: новий коронавірус дає уявлення про те, що сам по собі вид вірусів досить популярний.

Поки що дослідники не можуть точно сказати, чи стануть нові коронавіруси небезпечні для людини та чи зможуть вони викликати нову пандемію на планеті.

Нагадаємо, що коронавірус в Європі відрізняється від того, який вперше виявили в китайському місті Ухань в кінці 2019 го року.