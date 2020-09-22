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Вчені знайшли несподіване застосування недопалкам: хочуть запровадити в Україні (фото)

Вівторок 22 вересня 2020 08:50
Вчені знайшли несподіване застосування недопалкам: хочуть запровадити в Україні (фото)
Недопалки (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Недопалки можна використовувати як один з інгредієнтів для створення цеглин

В Україні хочуть використовувати недопалки для будівництва будинків. Дослідники з університету Мельбурна королівського технологічного університету в Австралії нещодавно опублікували план використання сигарет у виробництві цегли. Бізнесмен і меценат Павло Фукс запропонував впровадити подібну ініціативу в Україні. Про це підприємець повідомив 21 вересня у своєму каналі в Telegram.

Як повідомляється, у світі щороку викидають 6,5 трильйонів залишків сигарет, або близько 18 мільярдів штук в день. Саме вони є найпоширенішим видом сміття. Австралійські вчені звернули увагу на нову методику використання сигарет у виробництві будматеріалів. Фахівці заявили, що недопалки можуть бути корисні в процесі виготовлення глиняної цегли. Розроблений ними план перероблювання сигарет передбачає обов'язкову обробку недопалків ультрафіолетовим світлом. Після очищення від бактерій та запаху їх вже можна додавати в глиняній основі разом з водою та іншими складовими для виробництва.

Будинки, побудовані з цегли з недопалків, будуть мати більш низьку теплопровідність. Це допоможе знизити потребу в системах кондиціонування повітря у приміщеннях.

Щоб виконати цей план, дослідники серед іншого пропонують встановлювати спеціальні контейнери, щоб спростити збір недопалків. Крім того, вони виступають за посилення покарання для курців, яким наплювати на навколишнє середовище.

Підприємець зазначає, що в Україні низький рівень перероблювання сміття – всього 4% від загальної суми. У той час як у Європі деякі країни добилися можливості перероблювання пластику та інших відходів на рівні 99%.

Вчені знайшли несподіване застосування недопалкам: хочуть запровадити в Україні (фото)

Співавтор дослідження Аббас Мохаджерані з цеглою, зробленою з недопалків (фото: t.me/pavelfuks)

Нагадаємо, що раніше Кабмін запропонував прирівняти електронні сигарети до звичайних.

Також ми писали, що нещодавно вченими був названий найшкідливіший вид паління.

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