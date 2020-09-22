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Вбивці засновника "Ляпіса Трубецького" винесли вирок: родичі незадоволені

Мінськ, Вівторок 22 вересня 2020 22:09
Вбивці засновника "Ляпіса Трубецького" винесли вирок: родичі незадоволені
Руслан Владико (фото: facebook.com/trubetskoy2014)
Автор: Роман Мирончук

Вбивці Руслана Владико суд виніс вирок

Суд у Мінську, Білорусь, виніс вирок у справі про смерть одного із засновників гурту "Ляпис Трубецкой" гітариста Руслана Владико. Сергія Шукана, який побив музиканта ще у 2019 році, засудили до 5 років тюремного ув'язнення.

Його визнали винним в смерті з необережності. Обвинувачений також має виплатити моральну компенсацію сестрі та матері Руслана – 10 000 (109 тисяч гривень) і 30 000 білоруських рублів (327 тисяч гривень) відповідно. Про це повідомляє Єврорадіо.

Мати музиканта заявила, що незадоволена вироком, оскільки вона розраховувала на те, що вбивці її сина дадуть 10 років. При цьому прокурор просив призначити 11 років позбавлення волі. Родичі Руслана також вважають, що Шукан діяв не один, і у нього були спільники.

Вбивці засновника &quot;Ляпіса Трубецького&quot; винесли вирок: родичі незадоволені

Сергій Шукан (фото: euroradio.fm)

Нагадаємо, інцидент стався увечері 6 липня 2019 року. Руслана Владико знайшли сильно побитим біля бару, він був без свідомості. Музиканта госпіталізували і зробили кілька операцій.

Але врятувати 45-річного музиканта не вдалося. Черепно-мозкова травма була дуже важкою, і після шестимісячної коми він помер 19 січня 2020 року.

Раніше ми писали про те, що в Одесі п'яні хулігани побили і пограбували поліцейського. Вони відібрали у нього зброю і мобільний телефон. Інцидент стався на території однієї з державних установ.

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