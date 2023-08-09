ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Это невероятно! В Украине создали интерактивную карту для поиска своих корней по фамилии

Новина українською →
Среда 09 августа 2023 20:45
Это невероятно! В Украине создали интерактивную карту для поиска своих корней по фамилии В Украине запустили ресурс для поиска родственников и предков (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Исследователи создали интерактивную карту, которая помогает узнать происхождения фамилии человека. Также по этой карте можно обнаружить однофамильцев или родственников в разных частях Украины.

Проект создан сообществом "Рідні".

С помощью специального ресурса можно отследить исторические источники, где упоминались те или иные фамилии.

На интерактивной карте можно увидеть, в какой части Украины проживает больше всего представителей фамилии. А также выяснить, в какой именно местности жили ваши предки.

Стоит отметить, что актуальность места проживания датирована 2010-2013 годами, так как после начала войны многие люди вынуждены были переехать. Однако с помощью этой карты можно обнаружить, где именно похоронены ваши родственники.

Кроме того, можно проверить, к каким социальным слоям относились ваши предки и какое занимали место в обществе.

Это невероятно! В Украине создали интерактивную карту для поиска своих корней по фамилии

Скриншот

Авторы проекта рекомендуют расспросить старших членов семьи об известных родственниках, а также поискать данные о родных в базах XX века.

В разные периоды истории на территории нашей страны происходило немало событий, из-за которых люди переезжали на новое место жительства.

Это касается не только последних военных лет, но также еще Первой и Второй мировых войн, Голодомора, немецкой оккупации и советских репрессий.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, где в России живет больше всего украинцев и как земли исторически принадлежат Украине.

А также мы писали о том, какие украшения носили украинки более 100 лет назад.

Читайте РБК-Украина в Google News
історія з життя исторические фото