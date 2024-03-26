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Это не лекарство: украинцам рассказали, что нужно принимать с осторожностью для здоровья

Вторник 26 марта 2024 18:22
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Это не лекарство: украинцам рассказали, что нужно принимать с осторожностью для здоровья Как выбрать качественные диетические добавки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В последнее десятилетие во всем мире активно развивается рынок диетических добавок. Стоит знать, как выбрать качественный пищевой продукт.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как диетические добавки влияют на организм и как их выбрать.

При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Госпродпотребслужбы и сайт Центра общественного здоровья.

Что нужно знать о диетических добавках

Биологически активная добавка (сокращенно БАД), или диетическая добавка - это специальный пищевой продукт, потребляемый в небольших определенных количествах дополнительно к привычному пищевому рациону человека.

Важно помнить, что это не лекарство, а пищевой продукт.

Статьей 1 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" определено, что диетическая добавка - это пищевой продукт, который:

  • является концентрированным источником питательных веществ с питательным или физиологическим эффектом
  • производится в форме капсул, пастилок, таблеток и саше, ампул с жидкостями, бутылок для капельного дозирования или в других формах жидкостей или порошков
  • предназначен для потребления в небольших определенных количествах
  • потребляется как дополнение к обычному пищевому рациону отдельно или в комбинации с другими пищевыми продуктами.

Какая информация должно быть указана на этикетке

На этикетке диетических добавок, кроме обязательной для предоставления информации о пищевом продукте, должно быть указано:

  • название пищевого продукта - "диетическая добавка"
  • название категорий отдельных питательных или других веществ, характеризующих продукт
  • количество (порцию) диетической добавки, рекомендованное для ежедневного потребления
  • предупреждение не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления
  • указание о том, что диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания
  • предостережение, что продукт следует хранить в недоступном для детей месте

Важно помнить, если у вас есть симптомы, свидетельствующие о недостаточности витаминов или вы себя плохо чувствуете, обращайтесь к врачу. Не принимайте диетические добавки просто, потому что подумали, что вам это нужно.

Диетические добавки и БАДы не показали своей эффективности при лечении болезней или профилактическом использовании, без соответствующих показаний. Неконтролируемый прием таких средств может даже навредить. Поэтому важно своевременно обращаться к врачу.

БАДы предназначены для поддержки физиологических норм и функций организма, поэтому не могут иметь чудодейственных результатов. Нельзя применять БАДы в качестве основного лечения.

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