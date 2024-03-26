Это не лекарство: украинцам рассказали, что нужно принимать с осторожностью для здоровья
В последнее десятилетие во всем мире активно развивается рынок диетических добавок. Стоит знать, как выбрать качественный пищевой продукт.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как диетические добавки влияют на организм и как их выбрать.
При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Госпродпотребслужбы и сайт Центра общественного здоровья.
Что нужно знать о диетических добавках
Биологически активная добавка (сокращенно БАД), или диетическая добавка - это специальный пищевой продукт, потребляемый в небольших определенных количествах дополнительно к привычному пищевому рациону человека.
Важно помнить, что это не лекарство, а пищевой продукт.
Статьей 1 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" определено, что диетическая добавка - это пищевой продукт, который:
- является концентрированным источником питательных веществ с питательным или физиологическим эффектом
- производится в форме капсул, пастилок, таблеток и саше, ампул с жидкостями, бутылок для капельного дозирования или в других формах жидкостей или порошков
- предназначен для потребления в небольших определенных количествах
- потребляется как дополнение к обычному пищевому рациону отдельно или в комбинации с другими пищевыми продуктами.
Какая информация должно быть указана на этикетке
На этикетке диетических добавок, кроме обязательной для предоставления информации о пищевом продукте, должно быть указано:
- название пищевого продукта - "диетическая добавка"
- название категорий отдельных питательных или других веществ, характеризующих продукт
- количество (порцию) диетической добавки, рекомендованное для ежедневного потребления
- предупреждение не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления
- указание о том, что диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания
- предостережение, что продукт следует хранить в недоступном для детей месте
Важно помнить, если у вас есть симптомы, свидетельствующие о недостаточности витаминов или вы себя плохо чувствуете, обращайтесь к врачу. Не принимайте диетические добавки просто, потому что подумали, что вам это нужно.
Диетические добавки и БАДы не показали своей эффективности при лечении болезней или профилактическом использовании, без соответствующих показаний. Неконтролируемый прием таких средств может даже навредить. Поэтому важно своевременно обращаться к врачу.
БАДы предназначены для поддержки физиологических норм и функций организма, поэтому не могут иметь чудодейственных результатов. Нельзя применять БАДы в качестве основного лечения.
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