Три важнейших вопроса о женском здоровье. Врачи опровергли самые популярные мифы

Наверное, не существует более популярных тем для женщин, чем похудение и женское здоровье. Даже через годы мы продолжаем задавать одни и те же вопросы мамам и бабушкам, потом пытаемся получить совет от подруг, почти не в последнюю очередь обращаемся к специалисту, который, возможно, так и не ответит нам ни на один вопрос.

О том, какие мифы до сих пор существуют в гинекологии, и как питание и спорт влияют на женское здоровье, рассказали для Styler врач и health-эксперт Ульяна Вернер вместе с врачом гинекологом-эндокринологом Ольгой Лашкул .

Когда можно забеременеть снова после родов, насколько это вредно (если почти сразу) для женщины, будущего ребенка?

Если вы уже родители, то рождение еще одного ребенка ставят перед вами новые вопросы. Например: готовы ли вы с партнером заботиться о новорожденном? Или как ваш другой ребенок или дети отреагируют на то, что вы будете разделять внимание с еще одним ребенком.

Как показывают исследования, начало новой беременности в течение 6 месяцев после рождения ребенка связано со следующими рисками: преждевременные роды, отслойка плаценты, снижение веса при рождении, пороки развития ребенка и анемия матки.

Кроме того, недавние исследования свидетельствуют, что беременность на очень тесном промежутке может быть связана с повышенным риском аутизма у рождающихся детей. Риск самый высокий для беременности с интервалом до 12 месяцев.

Короткие интервалы между беременностями не дают матери восстановиться. Например: беременность и кормление грудью истощают запасы питательных веществ, особенно железа и фолиевой кислоты. А это напрямую влияет на ваше здоровье и здоровье следующего ребенка.

Лучший интервал между беременностями - 18-24 месяца, но не более 5 лет. Если интервал между беременностями более 5 лет, это тоже приводит к риску, таким как преэклампсия.

Если мы говорим, о группах риска таких женщин, имеющих проблемы с зачатием или возрасте старше 35 лет, то интервал между беременностями мы закладываем 12 месяцев.

Но эти риски не касаются пар, которые имели выкидыш. Если вы здоровы и чувствуете себя готовыми, не нужно долго ждать после выкидыша, планируйте следующую беременность сразу.

Какие контрацептивы оказывают большое влияние на женское здоровье?

У нас есть 5 больших групп методов контрацепции:

Внутриматочные спирали, гормональные или не гормональные

Гормональные контрацептивы: оральные контрацептивы, пластыри, мини-пили, гормональный имплант, пластыри и инъекции.

Барьерные методы: презервативы мужские и женские, вагинальная диафрагма, цервикальный колпачок и т.д.

Природные методы: календарный метод планирования беременности или метод лактационной аменореи.

Необратимые методы: женская стерилизация путем перевязки маточных труб

Наибольшую эффективность показывают гормональные методы контрацепции. Если говорить среди всех этих перечисленных средств, подкожные импланты обладают лучшей защитой от беременности.

Потому что они устанавливаются медицинским работником, и женщина не может нарушить режим приема препарата. Худшая защита от беременности – барьерные методы контрацепции. При их использовании беременность наступает почаще.

Если оценить методы контрацепции по защите от болезней, передающихся половым путем, то эта защита есть только у женских и мужских презервативов.

Ну а если говорить о возможных побочных эффектах, то они полностью отсутствуют у календарного метода и лактационной аменореи, практически отсутствуют у барьерных методов контрацепции и умеренные во внутриматочных спиралях и гормональных методах.

Если оценить системное действие на организм, то только гормональные методы контрацепции оказывают системное действие. Все остальные средства, в том числе гормональная внутриматочная спираль, не оказывают системного воздействия на организм.

Системное действие состоит в том, что побочные эффекты могут влиять на разные системы организма. К примеру: нерегулярные мажущие выделения, чувствительность молочных желез, повышенное тромбообразование, колебания массы тела.

Но мы имеем системное действие не только негативных побочных эффектов, но и положительных эффектов на кожу, волосы, ногти, настроение, уменьшение симптомов ПМС, лечение депрессии и надежную контрацепцию.

Поэтому, каждая женщина имеет право выбрать для себя, что ей подходит лучше, что она больше хочет, надежность или безопасность. Гормональные методы контрацепции назначаются только врачом после консультации.

Вредит ли здоровью отсутствие интимной жизни у женщины с точки зрения гинеколога?

Секс очень полезен для нашего здоровья. Он активирует различные нейромедиаторы, которые влияют не только на мозг, но и другие органы и системы нашего тела.

К преимуществам секса относятся: снижение артериального давления, улучшение иммунной системы, улучшение здоровья сердца, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, стабильность самооценки, уменьшение тревоги, повышение либидо, естественное облегчение боли и многое другое.

Конечно, женщины сталкиваются с разными жизненными ситуациями и образами жизни. Мы описали идеальную картинку, когда все складывается очень хорошо. Когда есть хорошие отношения или надежный половой партнер.

Получение оргазма из-за мастурбации с использованием секс-игрушек, конечно, не стимулирует высвобождение такого количества окситоцина или других гормонов, которые повышают настроение, но женщины без партнеров все равно могут самостоятельно наслаждаться всеми преимуществами секса.

Относительно женского организма, исследования показали, что чем больше вы занимаетесь сексом - тем лучше ваша сексуальная функция, это касается как самостоятельного секса, так и с партнером.

Женщина, которая долго не занималась сексом, должна проанализировать почему именно это происходит: испытывает ли она дискомфорт и боль, возможно ли это моральное влияние партнера.

Женщинам, страдающим сексуальной дисфункцией, нужно обязательно обратиться за помощью к врачу. Существует очень большой спектр проблем, которые могут мешать наслаждаться здоровой половой жизнью. Наше сексуальное здоровье не менее важно, чем любые другие проблемы со здоровьем.

Вопросы о женском здоровье и сексуальной жизни не теряют свою актуальность в любое время.

Для того чтобы помочь женщинам улучшать свое физическое и металлическое здоровье, было создано женское комьюнити UpMe.

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