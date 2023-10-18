"То есть нога, то нет". Ветеран Андрей рассказал, как возвращается к обычной жизни после ампутации

Во время освобождения города Лиман в Донецкой области военный Андрей Коновалов получил тяжелое ранение. А во время боевых действий на Луганщине наткнулся на противопехотную мину, в результате чего потерял ногу. Не так давно он получил протезирование и прошел реабилитацию в рамках проекта "Протезування українських військових" фонда Future For Ukraine.

О том, как сложилась жизнь Андрея после протезирования, с какими препятствиями ему приходится сталкиваться сейчас и о том, почему не хочет принимать помощь друзей, ветеран рассказал РБК-Украина (проект Styler).

О первых шагах с протезом

Первыми были мысли: "Наконец-то я пошел!" Это счастье и радость, и с каждым днем это усиливается. Уже и бегать начинаю, но пока на беговой дорожке. Радуюсь, что постепенно возвращаюсь к полноценной жизни. Появилось больше мобильности.

Могу даже целый день на нем проходить. Но еще идет реабилитация. Занимаюсь с физиотерапевтами: в бассейне, на беговых дорожках, велотренажерах. Хожу на разные массажи.

Велотренажер дается легче всего. А вот беговой дорожкой только овладеваю. Ходить долго могу, а бегать еще нет.

О возвращении к "довоенной" профессии - учителем физкультуры

Даже не знаю, что и сказать… К сожалению, у меня после контузии "вылезли" некоторые проблемы. И за это я сейчас больше переживаю. Если подлечусь, то, думаю, смогу вернуться к преподаванию.

О поддержке со стороны друзей

Поддержка от родственников и друзей, конечно, есть. С друзьями вот недавно встречался в Киеве. Когда приезжаю на выходные домой, в Винницу, много гуляю по городу вместе с родными.

Как-то с друзьями целый день гуляли Киевом - с утра аж до десяти вечера.

Андрей Коновалов (фото: личный архив)

О людях с инвалидностью

Друзья и знакомые меня оберегают, всегда стараются помочь, как говорится, подушку подложить. Но я отказываюсь - нужно самому учиться и привыкать.

Знаете, есть люди с инвалидностью, которые считают, что им все виноваты. Мне подобный подход не нравится. Мне никто ничего не должен, я должен сам все делать и полагаться только на себя.

Об инклюзивности и реакции людей на протез

Есть разные люди. Есть безразличные люди. Например, когда я захожу в метро, кто-то уступает место, а кто-то - нет, делает вид, что не видит меня.

А вообще, я для себя не вижу больших проблем, когда нужно пройти на протезе. Вот и в метро уже научился ездить. Протез - это уже, как вторая нога! Когда к нему привык, то взял и пошел - вообще проблем не вижу. Когда иду в штанах, не видно, что я на протезе.

Что касается проблем с перемещениями по городу, то, мне кажется, это больше касается тех людей, которые на колесных креслах. Для них не всегда есть пандусы.

О том, как дочери отреагировали на протез

Дочери уже привыкли. Младшая на первых порах смеялась, мол, то есть у папы ножка, то нет. Я же протез снимал, а она раньше такого не видела… А сейчас вот украсила мне протез наклейками, сказала - мне идет (улыбается).

Дочери Андрея украсили протез папы (фото: личный архив)

О мечте

Хочу в горы! Хочу купить собственное жилье в Виннице. Но для начала нужно "выписаться" из армии. Пока я прохожу повторную ВЛК. Если решат, что я ограниченно годен, то буду служить дальше. Если нет, перейду к реализации задуманного. На далекое будущее не хочу строить планы.

Совет военным, ожидающих протезирования

Не падайте духом и не пускайтесь берега, потому что будет еще хуже. Я имею в виду, не стоит прибегать к употреблению алкоголя и тому подобное. Этого делать нельзя!

Лучше читать книги, смотреть фильмы, кому-то в церковь сходить. Надо попытаться найти себя в каком-нибудь занятии. Может, кому-то йога нужна или хороший психолог.

Андрей Коновалов (фото: личный архив)