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Під Тернополем від коронавірусу померло немовля: батьки до лікарні не повезли

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Тернопільська область, Четвер 21 жовтня 2021 14:01
Під Тернополем від коронавірусу померло немовля: батьки до лікарні не повезли Від коронавіірусу під Тернополем померло немовля (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Тернопільській області від ускладнень коронавірусної хвороби померло тримісячне немовля. Відомо, що малюка не госпіталізували в лікарню і лікували вдома.

Подробиці загибелі дитини розповіли в ТСН.

За даними лікарів, немовля було родом з Кременецького району Тернопільської області. Як зазначила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, малюк не був госпіталізований в лікарню і проходив лікування вдома.

"Дитина померла вдома. Його до лікарні не госпіталізували. Ми про цей випадок дізналися тільки вчора. Зараз йде розслідування і тільки після нього будуть відомі якісь подробиці", - повідомила Оксана Чайчук.

Епідеміолог обласного центру контролю захворювань Володимир Панічев підтвердив у коментарі для "Суспільного"смерть немовляти та зазначив, що це перший випадок у Тернопільській області.

"Вчора зареєстрували випадок смерті дитини у віці 2 місяці 29 днів. Діагноз коронавірус підтверджений посмертно. За життя діагноз не був встановлений. Судмедексперт при розтині запідозрив коронавірус. Були відібрані матеріали та лабораторно підтвердили COVID-19. Смерть в такому віці ми зареєстрували вперше. Наші колеги з Кременця зараз займаються епідрозслідуванням, щоб з'ясувати можливе джерело зараження", - розповів Панічев.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі за дивних обставин помер підліток.

А також розповідали про те, що у Чернігові від коронавірусу помер школяр.

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