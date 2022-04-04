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"Тепер він - райський птах": російські військові порізали папугу українки на шматки і намагалися з'їсти

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Буча, Понеділок 04 квітня 2022 09:28
"Тепер він - райський птах": російські військові порізали папугу українки на шматки і намагалися з'їсти Фото: військові РФ вбили папугу українки (Facebook / Анна Харківська)
Автор: Людмила Жукова

Окупанти вбили папугу українки, яка залишила його в селі Мощун Київської області, на сусіда, який обіцяв про нього піклуватися.

Про це Ганна Харківська повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Деталі історії

Ганна змушена була тікати з Київської області під час війни. Сусід переконав її, що не потрібно везти папугу через всю Україну та ще й з котом. Вона погодилася, сподіваючись, що з улюбленцем буде все добре.

Але сталося так, що сусід теж покинув село, не забравши при цьому її пташку.

Після цього Анна повідомила трагічну новину - її папужку вбили російські військові, які зайняли село.

"Окупанти порізали Zipa на шматки і намагалися його з'їсти. Про це свідчать відрізані крила, голова, вищипані пір'я і шматки пожованого м'яса на підлозі. Причина смерті встановлена. Тепер Zip - райський птах..." - з гіркотою написала дівчина.

&quot;Тепер він - райський птах&quot;: російські військові порізали папугу українки на шматки і намагалися з'їсти

Як ми повідомляли раніше, російські окупанти розстріляли під Києвом коней співачки Камалії.

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