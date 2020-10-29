Тринькав гроші на повій і нахабно брехав: в Італії чоловік жорстоко вбив дружину-українку

В Італії чоловік по-звірячому розправився з дружиною (колаж РБК-Україна)

Спливли скандальні подробиці про чоловіка, який убив українську дружину в Італії

В італійському місті Ріміні італієць жорстоко розправився з 61-річною дружиною-українкою. Вони прожили разом 13 років, а він убив її, вдарив молотком по голові. Після цього він втік з квартири, де мешкало подружжя, але потім прийшов у поліцію і у всьому зізнався. Зараз стали відомі скандальні подробиці цієї жахливої трагедії.

61-річна Віра Мудра була родом із Кам'янця-Подільського, вона довгий час працювала в Італії - доглядала за літніми людьми, потім висилала гроші додому в Україну. Допомагала рідним, як могла. 18 років тому її познайомили з Джованні. Він був старший за українку, здавався дуже милим і адекватним. Пара почала зустрічатися, а потім і побралися. Про це пише "Обозреватель".

"Мама ніколи не була біля нього сеньйорою, а завжди працювала. І навіть коли не було офіційної роботи, вона шукала підробіток", – розповіла донька загиблої Віри Алена.

Українка Віра і її чоловік Джованні (фото: obozrevatel.com)

Їх сімейне життя здавалася щасливим, вони подорожували, Віра не скаржилася, але потім все різко змінилося.

"Я зараз розумію, що італієць готувався до цього звірячого вбивства за кілька днів. Він раптом продав машину за 1400 євро, яку купував за 31 тисячу! Тоді мама казала, що за неї можна було отримати 5 тисяч і просила не продавати. Саме вона оплачувала страховку за авто, дороги і заправляла. Мама часто добиралася на ній на роботу. Але він їй відповів, що сеньйора не буде гратися на його машині", – згадує Олена.

Потім з'ясувалося, що Джованні почав змінювати Віру. Він витратив гроші за машину на похід до повій. Дружина знайшла у нього пачку презервативів і він в усьому зізнався. Потім просив у неї вибачення, через те, що українка хотіла подати на розлучення.

"Мама відповіла, що може бути і простить, але до адвоката все одно піде. Оскільки італійські закони на боці жінки, він повинен був утримувати її до старості. Можливо саме це і послужило поштовхом до вбивства", – розповіла дочка.

Усі знайомі згадують їх, як хорошу пару і не можуть повірити в те, що сталося. Зараз Джованні узятий під варту, але не дає жодних свідчень. Йому загрожує довічне ув'язнення за звинуваченням в умисному вбивстві.

Як ми раніше писали, в Італії українка вбила свого роботодавця, за яким доглядала протягом останніх десяти років.