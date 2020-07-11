Знижують смертність від коронавірусу: названі чудодійні продукти

Продукти від коронавірусу (фото:pixabay.com)

Ферментовані продукти можуть сприятливо позначитися на організмі

Продукти харчування можуть погіршити або поліпшити ваше здоров'я. Деякі продукти можуть не тільки наповнити необхідною енергією, але й позитивно вплинути на внутрішній стан.

Вчені з'ясували, де найчастіше їдять окремі види продуктів харчування і порівняли ці дані з рівнем смертності від коронавірусу. Про це пише видання Мedrxiv.

Періодичне вживання ферментованих (солоних або маринованих) овочів зміцнює імунітет і знижує ризик смерті від коронавірусу приблизно на 35 відсотків.

Вчені з Франції і Португалії висунули гіпотезу про те, що на тяжкість перебігу COVID-19 істотний вплив роблять продукти, багаті антиоксидантами, а також сприяють зростанню популяції корисних бактерій в кишечнику. Двома цими властивостями володіють ферментовані продукти.

Ферментовані продукти мають цілий ряд переваг:

Покращують травлення, через що знижується ризик нудоти, запору або розладів.

Пригнічує бактерії, які є однією з причин розвитку багатьох хвороб шлунково-кишкового тракту: виразки, гастриту або раку шлунка.

Допомагають лікувати печінкову недостатність, викликану накопиченням зайвого жиру в клітинах печінки.

Покращують стан шкіри.

Зменшують симптоми артриту.

Лікують запальні захворювання кишечника.

Також до рекомендованих продуктів належить квашена капуста, натуральні йогурти, кисломолочні продукти, айран, сир і квас.

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