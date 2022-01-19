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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti у суді нахамив доньці загиблого (відео)

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Харків, Середа 19 січня 2022 15:22
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti у суді нахамив доньці загиблого (відео) Колаж РБК-Україна: у суді 16-річний "мажор" Харківський "відзначився" поведінкою
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в суді по справі смертельної ДТП, яку влаштував 16-річний водій автомобіля Infiniti Микола Харківський, сталася словесна перепалка між підсудним і його адвокатом з одного боку і дочкою загиблого - з іншого.

Про це 19 січня передає "Суспільне".

Напередодні засідання в Червонозаводському райсуді захисниця Харківського Інна Данилова заявила, що підліток в ході досудового слідства розповів про те, що того вечора, 26 жовтня, за кермом машини "хотів проскочити" на червоний сигнал світлофора, коли розігнався до 180 км/год.

"Говорив, що їхав на своєму автомобілі перевіряв стан даного авто, його швидкість. Це якийсь американський автомобіль", - сказала адвокат.

За словами захисниці Харківського, підозрюваний повністю визнає той факт, що від його дій настала смерть потерпілого, але зазначає, що в діях Миколи не було прямого умислу.

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti у суді нахамив доньці загиблого (відео)

Коля Харківський в залі суду (suspilne.media)

"Це злочин, вчинений з необережності. Воно не має прямого умислу. Мій підзахисний порушив правила дорожнього руху, а не вчинив умисне вбивство у відношенні Носова", - сказала адвокат.

Суму цивільних позовів від дітей загиблого Ігоря Носова в розмірі 2 мільйонів гривень Данилова називає необґрунтованими та "перебільшеними до неймовірних сум", і додала, що сім'я Харківського не в змозі їх оплатити, зокрема, через накладений арешт на майно.

В ході засідання сам Коля Харківський посміхався, і дочка загиблого 58-річного водія Chevrolet Носова не змогла на це не відреагувати.

Дівчина поцікавилася, чим викликана посмішка підсудного, на що адвокат любителя божевільної їзди в місті на Infiniti стала обурюватися - мовляв, чого ви його провокуєте, і здивувалася, чому це дітям жертви ДТП не подобається, що обвинувачений в його смерті посміхається.

"Бухим менше їздити треба", - по-хамськи висловився сам 16-річний "мажор".

Відео: 16-річний Коля Харківський у залі суду хамив доньці загиблого у ДТП

Раніше повідомлялося, що мати підлітка-"мажора" з Харкова розповів про його дитинство, і як він хотів бути крутим.

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