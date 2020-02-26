Синоптик шокував прогнозом на літо 2020-го: потужні зливи та буревії

З'явився прогноз погоди на літо 2020 в Україні від народного синоптика
Погода влітку 2020 року в Україні буде досить мінливою. Такий прогноз озвучив народний синоптик Назарій Данилюк. За його словами, хоч у березні Україну скують морози і засипле снігом, але кліматичне літо прийде в країну все одно раніше календарного. Так, останній місяць весни буде радувати теплою (а часом навіть спекотною) та сухою погодою.
На початку червня "погодне блаженство" можуть порушити рясні дощі і сильні вітри. Тому, рекомендує синоптик, на початок літа краще не планувати відпустку, якщо ви зібралися на українські курорти, адже на морському узбережжі країни також буде некомфортно.
Але вже в середині червня опадів стане значно менше, температура підніметься до позначки +20...+24, і протримається така приємна погода до кінця місяця. Кінець червня-початок липня зустрінуть українців зливами, сильним вітром і різкими перепадами температур. Можливі також штормові попередження по всій країні.
А ось по-справжньому літо прийде після 5 липня - погода буде сухою і теплою. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів тепла. На Закарпатті та інших західних регіонах також буде жарко. До +32 в середині липня народний синоптик обіцяє і жителям Києва. Майже весь місяць опадів очікувати не варто. Але в останні дні, як і в ситуації з червнем, на Україну насунуться сильні зливи та буревії.
Погодні гойдалки будуть спостерігатися протягом усього серпня. Сильні дощі будуть змінюватися спекою і духотою. А з другої половини місяця, зазначає Данилюк, вже потихеньку почне холоднішати. Температура повітря в більшості областях України знизиться до +18...+21. Також в цей період ймовірне посилення вітру.
У Києві останні дні літа ознаменуються грозами, потужними зливами і ураганами. Температура повітря при цьому буде залишатися досить комфортною.
Нагадаємо, що в Україну йде аномальна погода з сильними перепадами температури.