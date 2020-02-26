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Синоптик шокував прогнозом на літо 2020-го: потужні зливи та буревії

STYLERЖиття    26.02.2020 - 11:00
Синоптик шокував прогнозом на літо 2020-го: потужні зливи та буревії
Літо в Україні буде мінливим в плані погоди (колаж РБК-Україна)

З'явився прогноз погоди на літо 2020 в Україні від народного синоптика

Погода влітку 2020 року в Україні буде досить мінливою. Такий прогноз озвучив народний синоптик Назарій Данилюк. За його словами, хоч у березні Україну скують морози і засипле снігом, але кліматичне літо прийде в країну все одно раніше календарного. Так, останній місяць весни буде радувати теплою (а часом навіть спекотною) та сухою погодою.

Погода на червень

На початку червня "погодне блаженство" можуть порушити рясні дощі і сильні вітри. Тому, рекомендує синоптик, на початок літа краще не планувати відпустку, якщо ви зібралися на українські курорти, адже на морському узбережжі країни також буде некомфортно.

Але вже в середині червня опадів стане значно менше, температура підніметься до позначки +20...+24, і протримається така приємна погода до кінця місяця. Кінець червня-початок липня зустрінуть українців зливами, сильним вітром і різкими перепадами температур. Можливі також штормові попередження по всій країні.

Погода на липень

А ось по-справжньому літо прийде після 5 липня - погода буде сухою і теплою. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів тепла. На Закарпатті та інших західних регіонах також буде жарко. До +32 в середині липня народний синоптик обіцяє і жителям Києва. Майже весь місяць опадів очікувати не варто. Але в останні дні, як і в ситуації з червнем, на Україну насунуться сильні зливи та буревії.

Погода на серпень

Погодні гойдалки будуть спостерігатися протягом усього серпня. Сильні дощі будуть змінюватися спекою і духотою. А з другої половини місяця, зазначає Данилюк, вже потихеньку почне холоднішати. Температура повітря в більшості областях України знизиться до +18...+21. Також в цей період ймовірне посилення вітру.

У Києві останні дні літа ознаменуються грозами, потужними зливами і ураганами. Температура повітря при цьому буде залишатися досить комфортною.

Нагадаємо, що в Україну йде аномальна погода з сильними перепадами температури.

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