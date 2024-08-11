Быстро и безопасно для здоровья: диетолог назвала 5 факторов похудения
Резкое похудение обязательно приводит к проблемам со здоровьем. Правильно подобранные подходы к образу жизни, такие как питание, физические упражнения, а также способы трансформации стресса могут помочь поддерживать оптимальный вес и здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Как безопасно похудеть
Безопасный темп похудения - всего 15% веса за полгода, поэтому не стоит гнаться за быстрыми результатами.
Правильно подобранные подходы к образу жизни с врачом-диетологом, такими как питание, физические упражнения, а также методы трансформации стресса могут помочь поддерживать оптимальный вес и здоровье.
Диетолог отметила, что к нормализации веса следует подходить именно по здоровью. Также эксперт назвала 5 факторов, влияющих на безопасность похудения.
Выберите правильную диету
Слово диета с греческого переводится как образ жизни. Поэтому следует выбрать такой образ жизни и диету, которая может быть продолжительной и безопасной для здоровья.
У правильного питания нет конца
По словам эксперта, у здорового веса и питания нет конечной цели. Поэтому следует знать, что этот процесс длительный и должен доставлять удовольствие. Важно также, чтобы диета была вкусной и полезной.
Подготовьтесь
Необходимо подготовиться к этому процессу, возможно обратиться к врачу или сдать определенные анализы, проверить гормоны и посмотреть, насколько организм готов к этому процессу.
Возможно, вы нуждаетесь в специальном питании.
Мотивация и вдохновение
Тогда будет гораздо легче идти к своей цели, ведь тогда вы будете это делать с хорошим настроением. Если вас будут вдохновлять люди рядом с вами и создавать поддерживающую среду, идти к здоровому весу будет легче.
Не критикуйте себя
Жизнь непредсказуема и иногда человек срывается с диеты или попадает в какое-нибудь событие, где надо съесть торт. В таких ситуациях нужно наслаждаться моментом, а на следующий день снова правильно питайтесь и идите к своей цели.
Часто в желании добиться результатов люди загоняют себя в строгие рамки. Нередко это приводит не только к срывам, но и к возвращению к старым привычкам и чувству вины.
Поэтому вот такой гуманный подход к своему телу и здоровью веса будет возможностью получить результат на длительном расстоянии.
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