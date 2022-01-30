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Штормовий вітер і хуртовини: де в Україні буде небезпечна погода

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Неділя 30 січня 2022 06:34
Штормовий вітер і хуртовини: де в Україні буде небезпечна погода Фото: погода в Україні буде зі снігом та сильним вітром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 30 січня, буде з рясними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, очікуються потужні пориви вітру, при цьому температура повітря особливих змін не продемонструє.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Через сильний вітер та ожеледицю на дорогах країни було оголошено попередження про небезпечну метеорологічну ситуацію, що відповідає I рівню небезпеки ("жовтому").

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на
окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

При цьому подібна ситуація очікується не тільки в неділю, але й у понеділок.

Як зазначається, 30-31 січня сила вітру складе в більшості областей до 20 метрів на секунду, а в західних регіонах місцями пориви будуть і до 30 метрів на секунду.

Крім того, разом з таким вітрюганом прогнозуються хуртовини.

Найсильніші снігопади очікуються на заході країни, а також у Житомирській області. На решті частини України йтиме, іноді з дощем.

30 січня температура повітря в денний час складе в середньому близько -2... +3 градусів, а вночі близько -7... -2 градусів (у Карпатах протягом доби буде ще холодніше, і стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів максимум).

Штормовий вітер і хуртовини: де в Україні буде небезпечна погода

Карта погоди в Україні 30 січня (фото: meteo.gov.ua)

31 січня трохи потеплішає, і на півдні України температура повітря місцями підніметься до +5.

У понеділок також ослабнуть і опади, і сильні снігопади вже не прогнозуються, а в південних регіонах взагалі здебільшого буде сухо, хіба що в Криму очікується дощ.

Штормовий вітер і хуртовини: де в Україні буде небезпечна погода

Карта погоди в Україні 31 січня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз на останній місяць зими, і розповіли, якою буде погода в лютому.

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