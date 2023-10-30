Шок и отчаяние! Самые жестокие и неэтические эксперименты на людях

В рамках современных исследований ученые должны соблюдать строгие этические стандарты и получать информированное согласие участников любых экспериментов еще до их начала. В то же время, история психологии и науки в целом имеет ужасные примеры неэтических и просто ужасных экспериментов на людях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о наиболее неэтичных и жестоких экспериментах, которые исследователи проводили на людях - взрослых и детях.

"Отряд 731"

"Отряд 731" - печально известный спецотряд японской армии (созданный в 1932 году), занимавшийся страшными исследованиями в области биологического, в том числе энтомологического (с использованием насекомых), оружия.

Он проводил исследования на людях и осуществлял массовые уничтожения китайского населения.

К концу Второй мировой войны этот отряд достиг численности в 3 000 человек и дислоцировался на оккупированной территории Китая в районе поселка Пинфань провинции Биньцзян (сегодня - уезд Бинь провинции Хэйлунцзян), в 20 километрах южнее Харбина.

В своем распоряжении отряд имел собственное авиационное подразделение и официально назывался "Главное управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии".

В рамках секретных исследований китайских заключенных подвергали бесчеловечным экспериментам, в частности, вивисекциям (вскрытиям и другим операциям, которые делали на живых людях), чтобы исследовать внутренние органы перед смертью.

Жертвы отряда получали испытания на обморожение, ампутацию конечностей в экспериментальных целях, голод, обезвоживание и влияние смертельных условий, таких как смертельное давление и радиация.

На испытуемых использовали огнеметы, штыки, нервно-паралитические вещества и рентгеновское излучение.

В результате бесчеловечных экспериментов погибли тысячи человек (хотя точное количество остается неизвестным).

В ходе экспериментов японцы не знали сожаления (фото: Wikipedia)

Исследование сифилиса в Таскиги

На протяжении сорока лет - с 1932 по 1972 год - Служба общественного здравоохранения США проводила негуманные исследования по "лечению" сифилиса у афроамериканцев.

Эксперимент проводили в городе Таскиги в штате Алабама. По сути, его целью было наблюдение за больными сифилисом.

Около 400 афроамериканцев проходили процедуру лечения от какой-то болезни (хотя диагноз им не называли).

Большая часть испытуемых действительно болели сифилисом (до эксперимента), однако другие люди были заражены в процессе. Вместо того чтобы давать лекарства, людям вводили плацебо и наблюдали за развитием болезни.

Жертвы эксперимента страдали от слепоты, безумия и смерти - и все это из-за отказа в доступе к лекарствам.

Когда в 1947 году появился пенициллин, врачи все равно отказались от лечения больных, решив, что их эксперимент важнее человеческих жизней.

В результате пережило эти издевательства только 74 человека.

Исследование в Таскиги до сих пор заставляет многих афроамериканцев (граждан США) недоверчиво относиться к официальной медицине.

"Ужасный" эксперимент

В 1939 году психолог Уэнделл Джонсон из университета Айовы (США) и его аспирантка Мэри Тюдор провели психологический эксперимент, который впоследствии назвали "ужасающим".

В рамках проекта 22 детей-сирот из Девенпорта разделили на две группы.

Участникам первой группы экспериментаторы рассказывали, насколько чистым и правильным является их произношение, хвалили за сказанное, по-разному поощряли говорить и читать вслух.

Эти дети заметно прогрессировали в речи, проявляли активность и коммуникабельность, были открыты для общения.

В то же время во второй группе детей очень жестко высмеивали. Подмечали мельчайшие недостатки произношения, называли их жалкими заиками и разными способами убеждали, будто бы им лучше молчать вообще, чем говорить так ужасно.

Со временем дети из второй группы становились все более молчаливыми, неуверенными в себе, тихими и закрытыми. Большинство из них начали действительно заикаться, хотя раньше никогда не испытывали проблем с речью.

Информацию об этом эксперименте долгое время умалчивали, поскольку его последствиями были поражены даже сами исследователи.

Несколько позже Тюдор еще трижды возвращалась в приют, чтобы исправить вред, причиненный детям, но ей ничего не удалось - изменения были необратимы.

Детей легко изуродовать на всю жизнь (иллюстративное фото: Рixabay)

Проект "Аверсия"

В рамках проекта "Аверсия" в ХХ веке южноафриканские военные пытались провести "чистку" и "вылечить" солдат-геев от их сексуальной ориентации с помощью ужасающих средств.

Людей иной ориентации признавали "больными психическими расстройствами", подвергали аверсивной терапии, в частности "лечению" электрошоком. К тысячам людей применяли химическую кастрацию, гормональную терапию и нежелательные операции по изменению пола.

Вооруженные охранники патрулировали больницы, а наркотики (в том числе валиум и зловещий "препарат правды"), щедро вводились в организм испытуемых.

Точное количество жертв этого проекта неизвестно - операция долгое время была полностью засекречена. Позже (по приблизительным подсчетам) стало известно, что этот проект нанес ущерб не менее 1 000 человек в возрасте от 16 до 24 лет.

Когда проект закрыли, его руководитель - доктор Обри Левин - признал свою неудачу, но не нарушение прав человека.

"Проект 4.1"

В середине XX века мир активно испытывал ядерное оружие. СССР чаще всего организовывал "ядерные" полигоны на севере, тогда как США - в океане или на островах. Непроизвольной лабораторией для испытания американского ядерного оружия стали, в частности, Маршалловы острова. Они были свидетелями непредсказуемых последствий безрассудных экспериментов.

Печально известный "Проект 4.1" официально назывался "Изучение реакции людей, испытавших значительное влияние бета- и гамма-излучения вследствие выпадения радиоактивных осадков от высокомощного оружия".

Испытуемыми в рамках такого исследования в 1954 году стали местные жители - люди страдали от радиационных осадков.

Истинная цель этого эксперимента оставалась никому неизвестной, ведь население островов лишили какой-либо важной информации. Людей просто лечили от якобы непонятных болезней.

На самом же деле речь шла о последствиях радиационного отравления - врожденных пороках.

Вместо того чтобы эвакуировать население и оказать ему медицинскую помощь, власти решили понаблюдать, к чему это приведет.

Врачи следили за ситуацией до 1974 года. Отмечали, в частности, критический рост онкологических заболеваний и младенческой смертности. В итоге эти наблюдения были признаны неэтичными, а Департамент по энергетике принес официальные извинения.

У ядерных испытаний были страшные последствия (иллюстративное фото: Getty Images)

Издевательство нацистов над детьми-близнецами

Издевательство нацистов над людьми во время Второй мировой войны некоторые называют медицинскими экспериментами.

Такие эксперименты над детьми-близнецами в концентрационных лагерях проводились для того, чтобы выявить сходство и различия в их генетике.

Главой зверских экспериментов был Йозеф Менгеле, известный как "Ангел смерти". С 1943 года по 1944 год он проводил в "Освенциме" эксперименты над почти 1 500 парами заключенных близнецов. Выжили только около 200 из них.

Близнецов распределяли по возрасту и полу и держали в бараках. Эксперименты включали ампутации, заражение разными болезнями, введение красителей в глаза (чтобы проверить, можно ли изменить цвет глаз).

Такие издевательства часто заканчивались сильной болью, заражением, временной или постоянной слепотой.

Менгеле пытался также искусственно создать "сросшихся близнецов" - сшив двух детей вместе. Это вызывало гангрену и, наконец, смерть.

Часто одного близнеца подвергали экспериментам, а другого оставляли в качестве контрольного образца. Причем, если один близнец умирал, второго также убивали, а затем врачи рассматривали результаты экспериментов и сравнивали оба тела.

MK Ultra

MK Ultra - тайный проект США времен холодной войны.

На фоне слухов о том, что коммунистические страны каким-то образом "промывали" мозги американским солдатам за границей, правительство США попыталось использовать "контроль разума" или "контроль над сознанием" как оружие.

Использование широкого спектра методов психологических манипуляций (включая гипноз, электрошоковую терапию, наркотики и даже влияние радиации) исследователи пытались выявить и разработать "лекарства и процедуры", которые можно было использовать на допросах, чтобы ослабить сопротивление человека и заставить его признаться в преступлениях.

Такие методы были далеки от нравственных.

Участники этих исследований очень часто даже не осознавали, на что именно они подписываются. Легкой мишенью стали заключенные и пациенты в психиатрических больницах. Подопытными учреждениями становились колледжи, университеты, больницы и фармацевтические компании.

В результате страшных экспериментов и издевательств, испытуемые чувствовали, что "их кости тают", способность понимать, что они - люди, терялась. И это было только начало.

Все опыты производились под грифом секретности, а ЦРУ отрицало, что они способны на такие вещи.

Несколько позже, после громких слушаний в Конгрессе, сотрудники ЦРУ утверждали, что ничего не помнят, а большинство информации о проекте было уничтожено.

Рассекреченные документы подтверждают зверства ученых (фото: Wikipedia)

Стэнфордский "тюремный" эксперимент

В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо провел психологический эксперимент, который оплатил военно-морской флот США (чтобы разобраться, почему возникают конфликты в их исправительных учреждениях и морской пехоте).

Участников проекта набрали по объявлению в газете. Им предлагали 15 долларов в день в течение двух недель. Из 70 человек, откликнувшихся на объявление, Зимбардо и его команда выбрали 24 самых здоровых и психологически стойких (преимущественно белых мужчин из среднего класса). Все они являлись студентами (аспирантами колледжей).

В начале эксперимента, всех юношей случайным образом разделили на "охранников" и "узников". Импровизированную "тюрьму" обустроили на базе кафедры психологии Стэнфорда. Лаборант-старшекурсник стал "смотрителем", а сам Зимбардо - директором.

"Охранникам" выдали деревянные дубинки, униформу цвета хаки военного образца (которую они сами выбрали в магазине) и зеркальные очки (чтобы не было видно глаз).

Они должны были работать посменно и возвращаться домой на выходные (хотя впоследствии многие участвовали в неоплачиваемых сверхурочных дежурствах).

"Узники" должны были носить маленькие цепочки (как напоминание о неволе) и одеваться только в умышленно плохо подобранные халаты без нижнего белья, резиновые неудобные туфли и тугие капроновые шапочки (которые символизировали новобранцев, проходящих начальную военную подготовку в армии).

Обращались к ним не по именам - только по номерам, пришитым на халатах.

За день до эксперимента "охранникам" объяснили, что их обязанность - обход тюрьмы (любым удобным способом). Других указаний не дали, кроме оговорки по поводу недопустимости физического насилия.

Будущим "узникам" приказали ждать дома, пока их не вызовут для проведения эксперимента. После этого их арестовали без предупреждения, обвинив в вооруженном ограблении. Причем аресты проводила настоящая полиция, участвовавшая в этой стадии эксперимента.

После полной процедуры полицейского осмотра (зачитывания прав, фотографирования, снятия отпечатков пальцев) "узников" привезли в подготовленную "тюрьму", где провели осмотр, раздели догола, "очистили от вшей" и дали идентификационные номера.

Все участники эксперимента быстро адаптировались к своим ролям. Однако его последствия поразили даже Зимбардо. Каждый третий охранник оказался склонен к садизму, а заключенные были морально травмированы.

Эксперимент стремительно вышел из-под контроля (произошел бунт, началась травля, у многих началось эмоциональное расстройство, один человек даже объявлял голодовку) и его прекратили досрочно (через шесть дней после его начала).