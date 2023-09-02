Что произойдет с организмом, если отказаться от соли: нутрициолог назвала три опасности

Всем известно, что чрезмерное употребление соли приводит к повышению артериального давления. Но и отказ от этой специи может иметь крайне негативные последствия для здоровья.

О том, какие функции выполняет соль в организме и почему нельзя полностью от нее отказываться, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram .

Чем для организма важна соль

"Без соли человек жить не сможет, это важный электролит и регулятор. Обычная поваренная соль - натрий хлор - NaCl - это 39% Na и 60% Cl. Вся вода в организме есть в виде соляного раствора, его еще называют физраствор - это 0,9% раствор соли", - говорит эксперт.

Она называет три причины, почему соль крайне важна для полноценного функционирования организма.

Соль удерживает осмотическое давление

Соль необходима для удержания осмотического давления. Это давление на границе двух растворов, это об мембране оболочки клеток.

"Если мы теряем соль - осмотическое давление нарушается, клетки в таком состоянии функционировать не могут. Спорт в сочетании с солевыми диетами - не работает", - объясняет Голобородько.

Регулирование пищеварения

Пищевая соль увеличивает действие слюны, а слюна - первый противовоспалительный агент пищеварения. Соль также оказывает влияние на усвоение элементов в организме.

"Мы с возрастом и накопленными привычками в питании теряем здоровую кислоту желудка. Для переваривания и образования этой желудочной кислоты (HCl) нужна соль (NaCl), если соли нет - белок не будет усваиваться", - отмечает нутрициолог.

Фермент желудочного сока пепсиногена активируется соляной кислотой. Без него не будет переваривания белков. Даже лечебно-профилактические воды для ЖКТ всегда соленые.

"Белки имеют сложный метаболизм, умеющий давать "побочки": расщепляются на составляющие и выделяют свободную серу, которая может дать ядовитую серную кислоту. Но под действием соли, распадающейся на хлор и натрий, сера нейтрализуется натрием, а хлор уходит в здоровый стимул соляной кислоты желудка", - говорит эксперт.

Регулировка стресса и сохранение надпочечников

"Соль важна в регуляции нервной системы и в работе надпочечников - маленьких, но крайне важных эндокринных органов. Именно по уровню Na в анализах смотрим, не работают ли на истощение надпочечники от хронической перегрузки и не повышен ли тот же кортизол вне норм", - говорит Голобородько.

Поэтому она отмечает, что пищу нужно солить, особенно ту, где белок (яйца, рыба, морепродукты, птица), чтобы этот микроэлемент усваивался.

"Не переусердствуйте, доза для детей - мала. А еще основную соль мы получаем из готовых продуктов: хлеб, консервы, колбасы", - предостерегает нутрициолог.

Какая дневная доза соли: