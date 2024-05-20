Серьезное заболевание или каприз? Почему собака не хочет есть

Если собака не ест или ест меньше обычного, это - не всегда признак того, что что-то не так. Однако безусловно, следует исключить основные заболевания, прежде чем выяснять поведенческую причину.

О причинах отказа собаки от еды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PetMD .

Почему собаки не хотят есть

Аппетит собаки регулируется сложным механизмом, включающим работу мозга, наполненность и растяжение желудка и кишечника, а также специфические гормоны.

Аппетит может изменяться из-за болезней, поведенческих особенностей, изменений в окружающей среде или проблем с самой пищей.

Если собака не ест, ветеринар должен отличить состояние, вызывающее отсутствие аппетита, от состояния, вызывающего неспособность есть.

Медицинские причины отсутствия аппетита

Список заболеваний, которые могут привести к уменьшению употребления корма, очень велик. К заболеваниям, которые могут вызвать отсутствие аппетита у собак, относятся:

желудочно-кишечные заболевания : парвовирус, неправильное питание, вызывающее расстройство желудка, воспалительные заболевания кишечника, язва желудка или запор;

: парвовирус, неправильное питание, вызывающее расстройство желудка, воспалительные заболевания кишечника, язва желудка или запор; непроходимость желудочно-кишечного тракта : непроходимость через посторонний предмет, например, застрявший в желудке игрушечный мячик;

: непроходимость через посторонний предмет, например, застрявший в желудке игрушечный мячик; дисфункция органов и системные заболевания : почечная недостаточность, диабетический кетоацидоз, заболевания печени, гепатит или панкреатит.

: почечная недостаточность, диабетический кетоацидоз, заболевания печени, гепатит или панкреатит. стоматологические заболевания : пародонтоз или перелом зубов;

: пародонтоз или перелом зубов; опухоли или рак : новообразование во рту или задней стенке горла, рак желудка, рак кишечника, большие образования в животе или лимфома;

: новообразование во рту или задней стенке горла, рак желудка, рак кишечника, большие образования в животе или лимфома; ортопедические заболевания : артрит, осложняющий опускание головы в миску с пищей, или дисплазия тазобедренного сустава, что вызывает боль при ходьбе к миске с пищей;

: артрит, осложняющий опускание головы в миску с пищей, или дисплазия тазобедренного сустава, что вызывает боль при ходьбе к миске с пищей; новое лекарство: почти любое новое лекарство может влиять на аппетит.

Если у домашнего любимца также наблюдается рвота или диарея, он ведет себя вяло, имеет напряженный или растянутый живот, или скулит, когда к нему прикасаются, обратитесь к ветеринару за консультацией.

Почему собака не ест (иллюстрация: Freepik)

Поведенческие причины отказа собаки от еды

Собаки, как и люди, испытывают эмоции и имеют психические расстройства. Примерами поведенческих причин снижения аппетита могут быть следующие:

стресс;

страх;

тревога, включая генерализованную тревогу и тревогу от разлуки;

фобии;

снижение когнитивных функций у пожилых собак.

Если у пса достаточно серьезные проблемы с поведением, которые уже влияют на его питание, следует обратиться к ветеринару для дальнейших рекомендаций.

Изменение условий жизни как причина исчезновения аппетита

Изменения в окружающей среде влияют на эмоциональное состояние любимца, могут вызвать стресс и беспокойство, которые, как уже было отмечено, влияют на аппетит. Примерами таких изменений являются:

переезд в новый дом;

появление ребенка или нового домашнего любимца;

новые гости;

ремонт;

перестановка мебели;

перемещение мисок для еды и воды.

Чтобы уменьшить стресс и беспокойство любимца, следует учесть следующее:

не спешите знакомить собаку с новыми домашними животными и детьми, делайте это постепенно;

обеспечьте безопасное пространство для собаки, когда она хочет побыть наедине;

старайтесь не переставлять миски с едой и водой, чтобы обеспечить рутину и последовательность.

Возрастные особенности собаки как причина отказа от еды

Здоровые взрослые собаки нуждаются в калориях меньше, чем молодые щенки, поэтому можно заметить незначительное снижение аппетита с возрастом.

Однако возраст не является причиной для того, чтобы собака страдала анорексией. Значительное изменение аппетита - повод обратиться к ветеринару.

Аппетит собаки может изменяться с возрастом (иллюстрация: Freepik)

Однако для поддержания аппетита взрослой собаки в домашних условиях, можно сделать следующее:

использовать миски на подставке, если собаке трудно дотянуться до еды;

предложить собаке еду из рук;

положить нескользкий коврик вокруг миски, чтобы избежать падений;

предлагать мягкую пищу, чтобы облегчить пережевывание;

кормить собаку в определенное время суток, чтобы помочь при снижении когнитивных функций.

Собаке не подходит корм

Если ваша собака обычно ела один и тот же корм, а теперь не проявляет к нему интереса, проверьте, не произошло ли чего-то подобного:

не просроченный ли корм;

нет ли на пище плесени или букашек;

не приобрел ли корм лишнюю влагу;

не изменился ли запах.

Некоторые собаки привередливы и предпочитают определенный тип корма, отказываясь есть любой другой. Если при переводе собаки с влажного корма на сухой или наоборот, любимец перестал есть, может помочь простой возврат к исходному корму.

А другие собаки вполне могут хитрить, отказываясь от еды, если знают, что вы дадите им что-нибудь вкуснее. Убедитесь, что собака не переедает лакомства - они должны составлять не более 10% калорий вашей собаки.

Некоторые собаки отказываются от еды из-за вкусностей (иллюстрация: Freepik)

Что делать при отказе собаки от еды

Если собака не ест, но продолжает пить и ведет себя нормально, проверьте, нет ли какой-либо из возможных причин внезапной потери интереса к пище.

Вы можете попробовать предложить любимцу другую еду или предложить лакомство, чтобы проверить, удастся ли мотивировать собаку. Обязательно удостоверьтесь, что любимец не испытывает стресс.

Большинство взрослых собак могут обходиться без еды от трех до пяти дней, если они продолжают пить воду. Однако это не значит, что нужно ждать, пока собака не ест несколько дней.

Если ваш взрослый пес не ест в течение двух дней, но в другом ведет себя нормально, обратитесь к ветеринару.

Отсутствие аппетита у собаки - причина посетить ветеринара (иллюстрация: Freepik)

Исключением из этого правила собаки с диагнозом диабет. Если собака-диабетик пропускает любые приемы пищи, хотя ведет себя нормально, следует сразу навестить врача, поскольку такое отсутствие питания может негативно повлиять на реакцию домашнего любимца на инсулин.

Молодым щенкам нужно есть чаще. Щенки, пропускающие пищу, рискуют развить низкий уровень сахара в крови (гипогликемию).

Щенкам, находящимся на грудном вскармливании, нужно есть каждые два-четыре часа, в зависимости от возраста. Щенкам до двух месяцев, как правило, нужно есть по меньшей мере трижды в день.

Если ваш щенок пропустил обычный прием пищи и через несколько часов все еще не проявляет интереса к питанию, стоит поскорее обратиться к ветеринару. Особенно, если щенок ведет себя нетипично, блюет или страдает диареей.