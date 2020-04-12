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Під Рівно через підпал сухостою знищена половина монастиря: моторошні фото

STYLERЖиття    12.04.2020 - 21:31
Під Рівно через підпал сухостою знищена половина монастиря: моторошні фото
Пожежа у Свято-Успенському монастирі (фото: facebook.com/sincabesa)

У Рівненській області палії сухостою знищили половину монастиря

У Рівненській області в селі Липки через підпалів сухостою сильно постраждав Свято-Успенський чоловічий монастир. Вогонь охопив три господарських будівлі монастиря. Загальна площа склала близько 400 м. кв.

Інцидент стався сьогодні, 12 квітня, вранці. На місці пожежі приїхали 5 спеціальних машин і 40 рятувальників. В результаті події ніхто не постраждав. Фотографії пожежі опублікував Влад Поленчук на своїй сторінці в Facebook.

Під Рівно через підпал сухостою знищена половина монастиря: моторошні фотоПід Рівно через підпал сухостою знищена половина монастиря: моторошні фотоПід Рівно через підпал сухостою знищена половина монастиря: моторошні фотоПід Рівно через підпал сухостою знищена половина монастиря: моторошні фотоПід Рівно через підпал сухостою знищена половина монастиря: моторошні фото

Пожежа у Свято-Успенському монастирі (фото: facebook.com/sincabesa)

Нагадаємо, що 4 квітня почалася пожежа в Чорнобильській зоні відчуження. Вона охопила площу території в 3,5 тис. га. За словами в. о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерини Павлової, збитки попередньо оцінюються в десятки мільйонів гривень.

Українцям пообіцяли, що ГАЗО буде готувати план для того, щоб в майбутньому бути готовими до подібних інцидентів. Але в даний час інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж не готова. Через це фахівці змушені шукати воду для гасіння пожежі.

Раніше повідомлялося про те, що в Закарпатській області в національному природному парку "Синевир" сталася сильна пожежа, в результаті якої згоріли дотла дві споруди. Фахівці встановили, що причиною загоряння стало те, що місцеві жителі на своїх угіддях спалювали суху траву.

У Херсонській області за добу сталося 4 пожежі в екосистемах на площі 2 га Чоловіки, які влаштували масштабну пожежу в Житомирській області, зізналися ще в одному підпалі
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